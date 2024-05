Według Państwowego Instytutu Ekonomicznego, w pierwszym kwartale 2024 roku zauważono znaczny wzrost dostępności działek rekreacyjnych na sprzedaż w Polsce, który wyniósł aż 190 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. W ciągu tego okresu niemal każdego miesiąca przybywało około 500 nowych ofert sprzedaży, a w kwietniu - aż 1000. Wartości te kontrastują z ubiegłorocznymi, gdzie wskaźnik ofert nie przekraczał 300.

Jedną z najpopularniejszych form takich działek są m.in. Rodzinne Ogródki Działkowe. W raporcie zaznaczono, że ROD-y znajdują się na gruntach będących własnością państwa lub samorządów, a ich użytkownicy są jedynie dzierżawcami. W konsekwencji, w ogłoszeniach najczęściej poruszana jest kwestia opłat związanych z wygaśnięciem umowy dzierżawy.

Ile jest obecnie ROD w Polsce?

W Polsce istnieje blisko 5 tys. Rodzinnych Ogródków Działkowych, których łączna powierzchnia przekracza 40 tysięcy hektarów. Polacy z wielkim entuzjazmem spędzają urlopy, weekendy oraz święta, takie jak majówka, właśnie na takich działkach, gdzie mogą rozpalić grilla, relaksować się w słońcu i spędzać czas z rodziną. Obecnie szacuje się, że korzysta z nich około 4 milionów osób, co stanowi niemal 10 procent całego społeczeństwa Polski.

Dlaczego Polacy pozbywają się działek rekreacyjnych?

Bez wątpienia istotnym czynnikiem, który sprzyjał rosnącej podaży działek oraz zainteresowaniu kupujących, była pandemia. W minionym czasie posiadanie własnego ogródka lub działki stało się jedną z preferowanych opcji spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jednak teraz, gdy epidemia ustępuje, a ograniczenia podróży zostały złagodzone, Polacy w dużej mierze decydują się na sprzedaż swoich działek.

Rosnąca cena gruntów jest kluczowym czynnikiem motywującym Polaków do zastanowienia się nad sprzedażą działek. W pierwszym kwartale 2024 roku średnia cena za metr kwadratowy wyniosła 331 zł, co oznacza wzrost o ponad jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Ponadto zazwyczaj ceny gruntów są niższe w miesiącach zimowych, co sprawia, że obecny moment jest idealny do sprzedaży działki po najbardziej atrakcyjnej cenie.

Mieszkańcy największych polskich miast, pragnący uciec od wielkomiejskiego zgiełku i skorzystać z chwili wytchnienia, chętnie nabywają działki rekreacyjne. Jak informuje portal goniec.pl, tylko w Warszawie od początku roku pojawiło się około 300 nowych ofert tego typu nieruchomości.

W jakich miastach pojawia się najwięcej ogłoszeń o sprzedaży działki?

Portal wiadomosci.wp.pl informuje, że najczęściej dostępne na sprzedaż działki rekreacyjne są zlokalizowane w metropoliach. Od początku tego roku szczególnie dużo ogłoszeń tego typu pojawiało się w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu. W stolicy tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 roku, na rynek wprowadzono ponad 300 takich ofert. W pozostałych trzech miastach liczba ta oscylowała między 240 a 280.

Poza obszarem dużych miast duża liczba ofert pojawiała się również w okolicznych powiatach, znanych jako "obwódki". Na przykład, w powiecie poznańskim i bydgoskim pojawiło się odpowiednio 160 nowych ofert. W powiecie wołomińskim, sąsiadującym z Warszawą, było 85 ogłoszeń o sprzedaży działek rekreacyjnych.

Ile trzeba zapłacić za taką działkę?

W pierwszym kwartale 2024 roku cena 1 metra kwadratowego działki rekreacyjnej wyniosła 331 złotych, co stanowiło wzrost o 38 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeśli chodzi o Rodzinne Ogródki Działkowe, ich ceny są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, wielkości oraz stopnia zagospodarowania, takich jak obecność altany, ujęcie wody, czy dostęp do prądu. Ceny mogą się wahać od kilku tysięcy złotych do nawet 350 tysięcy złotych.