Właśnie dla nich Leroy Merlin stworzyło bezpłatny przewodnik po termomodernizacji - pigułkę wiedzy podaną w czytelny, przystępny sposób.

Jakie rozwiązania wybrać?

Każdy, kto stoi przed perspektywą termomodernizacji swojej nieruchomości, zadaje sobie pytania o jej efektywność. Jakie rozwiązania wybrać? Które sprawdzą się najlepiej i przyczynią się do poprawy jakości życia, a jednocześnie obniżenia kosztów eksploatacji budynku? Leroy Merlin chce przekonać swoich klientów, że celem i sensem termomodernizacji nie jest wyłącznie dostosowanie się do przepisów, ale przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania domu na energię pochodzącą z zewnątrz. W pierwszym kroku chodzi zatem o redukcję zużycia energii dzięki dociepleniu ścian czy stropów lub wymianie drzwi i okien na energooszczędne. Energia niezużyta jest najtańsza - kosztuje równe zero. Z założenia więc termomodernizacja musi zmniejszać zużycie energii a więc i ponoszone koszty. “Dopiero w drugim kroku zmienia się strukturę pochodzenia energii - przejście z ogrzewania paliwami kopalnymi na efektywne rozwiązania elektryczne (zwłaszcza pompy ciepła) oraz własna produkcja prądu z domowej instalacji fotowoltaicznej połączonej idealnie z magazynem energii. I to daje kolejne oszczędności. Dobrze przeprowadzona termomodernizacja to inwestycja, która się zwraca” - przekonuje ekspert ESG z Leroy Merlin, Jacek Hutyra, którego dział zainicjował powstanie przewodnika.

Przewodnik Leroy Merlin

Publikacja jest od 15 kwietnia dostępna w każdym z 82 sklepów marki w całej Polsce, a także online. Jej zadanie to przede wszystkim przedstawienie w przystępny, jasny sposób faktów, które raz na zawsze rozwieją wątpliwości o zasadności ekonomicznej inwestowania w OZE, czy szerzej - zburzą powielane przez media mity, które zniechęcają inwestorów do podejmowania wyzwań termomodernizacyjnych. W Przewodniku Leroy Merlin skorzystano z wiedzy niezależnych ekspertów, którzy w publikacji krok po kroku tłumaczą zasady działania instrumentów budowlanych poprawiających efektywność energetyczną. Metaforą, która ma odbiorcy pomóc zrozumieć czym różni się dom nieefektywny energetycznie od budynku wykonanego w dobrym standardzie, jest “wampir energetyczny” - symbol nieruchomości która marnuje wiele zasobów, by zapewnić mieszkańcom komfort termiczny, a więc wysysa energię z sieci a pieniądze z naszych kieszeni.

Nacisk położono na logiczną, racjonalną kolejność w jakiej musi być przeprowadzona każda udana i efektywna termomodernizacja. Najpierw zmniejszamy straty energii, czyli unikamy jej marnowania dzięki dociepleniu ścian, stropów, dachu, wymianie drzwi i okien na lepiej utrzymujące nasz komfort temperaturowy. W kolejnym kroku dobieramy źródło ciepła i jego moc do tak zoptymalizowanych potrzeb. Pompa ciepła zużywa nawet kilkakrotnie mniej energii niż inna forma ogrzewania. “Jak to możliwe? Bo w dużej mierze pobiera energię z otoczenia - przez cały rok” - czytamy w publikacji.

Przewodnik Leroy Merlin w ostatnim, trzecim kroku zajmuje się źródłami energii, którą ogrzewamy nasze domy. Zmieniając pochodzenie prądu dzięki odpowiedniej wielkości instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, ograniczamy pobór energii z sieci, a więc i koszt jej zakupu oraz dystrybucji. Co ważne - wielkość fotowoltaiki precyzyjnie dobiera się do potrzeb energetycznych w domu, w tym na potrzeby grzewcze. Uwzględnia się więc prąd potrzebny do funkcjonowania pompy ciepła, dzięki której większość energii pochodzi z otoczenia. W ten sposób zużywamy tylko tyle energii, ile potrzebujemy, żeby mieć odpowiednie ciepło w zimie, a chłód w lecie. Eksperci z Leroy Merlin są przekonani, że z tą wiedzą i z odpowiednim doradztwem inwestycja w termomodernizację i odnawialne źródła energii zwraca się w relatywnie krótkim czasie.

Termomodernizacja, pakiet korzyści

Termomodernizacja to korzyść nie tylko dla portfela, ale i dla zdrowia. Dzięki przejściu na rozwiązania elektryczne, przestajemy spalać w domu paliwa, a to oznacza to natychmiastowe poprawienie się jakości powietrza wewnątrz domu i w jego otoczeniu. Mniej szkodliwych gazów czy pyłów to nie tylko ulga dla alergików czy mniej smrodu czy smogu w okolicy. Przede wszystkim oznacza to zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia czy oddechowego. Zanieczyszczenie powietrza, spowodowane w dużej mierze właśnie ogrzewaniem domów paliwami kopalnymi, w tym szczególnie węglem, powoduje w Polsce rocznie około 40 tysięcy przedwczesnych zgonów, o dziesiątkach tysięcy osób z zaostrzonymi objawami chorób nawet nie wspominając. Przewodnik Leroy Merlin przypomina: termomodernizacja to mniej smogu, smrodu i chorób, ale też mniej gazów cieplarnianych, których emisje przyspieszają zmiany klimatu. Szybkie odchodzenie od użycia paliw kopalnych - w tym zwłaszcza na nasze domowe potrzeby grzewcze - oznacza zdecydowaną ulgę dla środowiska.

Dzięki funduszom polskim i europejskim mamy w Polsce dostępne różne formy publicznego wsparcia inwestycji mieszkańców w termomodernizację. Flagowym przykładem jest oczywiście właśnie uruchomiony ponownie program Czyste Powietrze, ale są też inne programy krajowe (np. szósta już edycja programu Mój Prąd) czy lokalne (wiele miast czy gmin chce wspomóc mieszkańców w szybkich zmianach i ma na to bardzo istotne środki finansowe) - a także możliwość uzyskania atrakcyjnych ulg podatkowych. Takie wsparcie finansowe zdecydowanie przyspiesza zwrot z inwestycji - a w przypadku gospodarstw domowych, które nie mogą sobie pozwolić na inwestycję, wręcz ją umożliwia.

Usługa Oszczędny Dom

Z myślą o korzystaniu z tego narzędzia uruchomiono w Leroy Merlin usługę Oszczędny Dom która polega na możliwości powierzenia kilkuetapowego procesu termomodernizacji zaufanemu, solidnemu i doświadczonemu partnerowi. Wystarczy zgłosić się do Leroy Merlin (stacjonarnie w sklepie lub za pomocą formularza online). To odpowiedź na licznie pojawiające się obawy - mieliśmy w Polsce przykłady nieuczciwych “przedsiębiorców”, którzy oferując prace termomodernizacyjne czy produkty OZE w rzeczywistości próbowali wzbogacić się kosztem osób potrzebujących wsparcia w zakresie zmian w domach, żeby oszczędzać energię oraz przechodzić na jej odnawialne źródła.

“Termomodernizacja to proces kilkuetapowy, a jej solidne przeprowadzenie wymaga wiedzy i kompetencji. Dlatego bardzo ważne jest wybrać takiego partnera, który istnieje na rynku od lat i co do którego nie ma wątpliwości, że zniknie lub będzie próbował wykorzystać niewiedzę klientów. Zaufany partner to klucz do sukcesu bezpiecznej, ekonomicznej i ekologicznej termomodernizacji w domu” - podkreśla Jacek Hutyra.

Przewodnik po termomodernizacji Leroy Merlin dostępny jest w sklepach na terenie całej Polski od 15 kwietnia.