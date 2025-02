Podatek od nieruchomości obejmuje:

Reklama

grunty,

budynki lub ich części,

budowle wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Nie płacisz podatku od gruntów rolnych i leśnych, chyba że są wykorzystywane w celach biznesowych.

Nowe definicje budynku i budowli od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 r. definicje budynku i budowli znajdują się bezpośrednio w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Aby obiekt był uznany za budynek, musi:

być wzniesiony w wyniku robót budowlanych,

mieć instalacje umożliwiające użytkowanie,

być trwale związany z gruntem,

posiadać fundamenty i dach.

Nie uznaje się za budynek obiektów magazynujących materiały sypkie, ciekłe i gazowe, jeśli ich główną cechą techniczną jest pojemność.

Do budowli zalicza się m.in.:

elektrownie wiatrowe, jądrowe, fotowoltaiczne, biogazownie,

urządzenia budowlane (np. przyłącza),

fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Podatek od budowli wynosi 2 proc. ich wartości.

Podatnikami są:

właściciele nieruchomości i obiektów budowlanych ,

, posiadacze samoistni,

użytkownicy wieczyści,

posiadacze nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządów.

W przypadku współwłasności podatek płacą solidarnie wszyscy współwłaściciele.

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Podatek płacą wspólnicy, jeśli nieruchomość stanowi ich własność. Jeśli wspólnik wniósł nieruchomość do spółki tylko do użytkowania, obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na nim.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Podatek nalicza się od pierwszego dnia miesiąca po powstaniu obowiązku podatkowego, np.:

Kupno działki 12 kwietnia → podatek od 1 maja .

. Zakończenie budowy 27 lipca → podatek od 1 stycznia kolejnego roku.

Stawki podatku od nieruchomości

Maksymalne stawki na 2025 rok ustala Minister Finansów. Ostateczne stawki ustalają rady gmin, ale nie mogą one przekroczyć limitów określonych przez Ministra Finansów. Stawki są kwotowe, z wyjątkiem budowli, dla których wynoszą 2 proc. ich wartości. W 2025 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o około 2,7 proc. w porównaniu do 2024 roku. Podatek od budynków mieszkalnych i mieszkań wyniesie 1,19 zł za 1 metr kwadratowy, a od nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej – 34 zł za za 1 metr kwadratowy.

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców jest wyższy, zwłaszcza jeśli część mieszkania wykorzystuje się do działalności gospodarczej.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Reklama

Niektóre nieruchomości są zwolnione z podatku, np.:

budynki gospodarcze wykorzystywane w rolnictwie ,

, zabytki (jeśli są konserwowane zgodnie z przepisami),

(jeśli są konserwowane zgodnie z przepisami), nieruchomości muzeów, parków narodowych, rezerwatów ,

, obiekty organizacji pożytku publicznego,

placówki oświatowe, żłobki, instytuty badawcze.

Gmina może wprowadzać dodatkowe zwolnienia.

Osoby fizyczne składają informację o nieruchomości (IN-1) w ciągu 14 dni od nabycia lub zmiany jej przeznaczenia.

Osoby prawne i spółki składają deklarację (DN-1) do 31 stycznia, uwzględniając nowe definicje i stawki. W 2025 roku wyjątkowo można ją złożyć do 31 marca, jeśli do końca stycznia zgłosiło się zamiar skorzystania z dłuższego terminu.

Dokumenty można składać:

osobiście w urzędzie,

pocztą,

elektronicznie przez ePUAP.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne: płacą w 4 ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

– Osoby prawne i spółki: płacą miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca.

Podatek do 100 zł płaci się jednorazowo.