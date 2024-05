Mieszkanie czy dom?

Porównanie kosztów budowy domu i zakupu mieszkania może zaskakiwać. W obu przypadkach 800 tys. zł staje się wartością wyjściową. Tyle trzeba średnio zapłacić za 50-60-metrowe mieszkanie w największych miastach i za tyle samo można wybudować niewielki 80-metrowy dom. To szacowany koszt wraz z działką i wykończeniem. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie.

Koszty budowy domu

Jak wyliczył ekspert portalu Extradom.pl, Wojciech Rynkowski, metr kwadratowy domu jednorodzinnego kosztuje mniej więcej tyle, ile wynosi średnia krajowa netto. Ponieważ systematycznie rosną zarówno ceny budowy, jak i przeciętne zarobki, to zasada ta jest cały czas aktualna. Najpopularniejszy metraż to obecnie od 80 do 110 metrów kwadratowych. By wybudować dom tej wielkości potrzeba więc od 80 do 110 średnich pensji. Będzie to kwota od 450 do 620 tys. złotych. Do tego trzeba doliczyć zakup działki, a także koszty wykończenia. Łącznie daje to sumę od 800 tys. zł do miliona złotych. Kwoty będą się nieco różnić w zależności od regionu i lokalizacji nieruchomości.

Ile trzeba zarabiać, by móc wybudować dom?

Obecnie, by otrzymać kredyt hipoteczny trzeba posiadać wkład własny. Wynosi on od 10 do 20 proc., w zależności od banku i naszej wiarygodności kredytowej. Zakładając koszty budowy domu wynoszące 800 tys. zł i wkład własny 160 tys. zł (20 proc.), trzeba wziąć 640 tys. kredytu. Rata kredytu na 25 lat wyniesie wtedy około 4 tys. złotych. Aby go uzyskać rodzina z jednym dzieckiem musi zarabiać łącznie około 10-11 tys. zł netto, czyli prawie 2 średnie krajowe.

Natomiast przy wartości domu od 800 tys. do miliona złotych w przypadku trzyosobowej rodziny potrzebne są miesięczne dochody na poziomie około 15 tys. zł netto.

Ekspert ds. nieruchomości dodaje, że według jego obserwacji parę, w której obie osoby zarabiają podobnie, stać na dom o wartości 10-letnich dochodów netto osoby zarabiającej lepiej. Jeśli więc zarabiają średnią krajową, w zasięgu ich możliwości powinien być dom kosztujący około 750 tys. zł.

Jak obniżyć koszty budowy domu?

W korzystniejszej sytuacji są osoby, które mają już grunt pod budowę domu. Działka budowlana może stanowić wkład własny podczas starania się o kredyt. Wykończenie domu na własną rękę również może obniżyć koszty budowy.

Jeszcze w tym roku, zgodnie z zapowiedziami powinien ruszyć nowy rządowy program „Mieszkanie na start”, który ma ułatwić zaciągnięcie i spłatę kredytu. Zakłada on dopłaty do rat przy zakupie pierwszej nieruchomości, lub kolejnej w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci. By zakwalifikować się do programu trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe. Dla singla wynosić będzie ono 7 tys. zł netto miesięcznie, dla pary 13 tys. zł, dla rodziny z jednym dzieckiem 16 tys. zł, z dwójką dzieci 19,5 tys. zł, a z trójką 23 tys. zł.

Natomiast minimalna obniżka stóp procentowych zdaniem ekspertów może nastąpić najwcześniej pod koniec roku lub na początku 2025 roku.