Obowiązkowa termomodernizacja dla beneficjentów programu "Czyste Powietrze"

Podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda poinformował między innymi, że od 1 stycznia 2025 roku zostaną wprowadzone kolejne zmiany w programie "Czyste Powietrze". W spotkaniu brał również udział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

Wypowiedź wiceprezesa NFOŚiGW wskazuje na to, że od 1 stycznia 2025 roku beneficjenci programu będą musieli obowiązkowo przeprowadzić termomodernizację swojego domu lub lokalu. "Termomodernizacja będzie powiązana z dużymi zmianami na początku przyszłego roku" – powiedział Robert Gajda. To zdanie wzbudziło wątpliwości dziennikarzy. Dopytali więc oni, czy wypowiedź ta oznacza, że termomodernizacja w programie "Czyste Powietrze" od 2025 roku stanie się obowiązkowa. Wiceprezes odpowiedział krótko: "Dokładnie tak".

Kolejne zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Przypomnijmy, że nie będzie to jedyna zmiana w programie. Od 14 czerwca 2024 roku obowiązuje również przepis, który zakłada, że dofinansowanie w ramach "Czystego Powietrza" można otrzymać jedynie na te pompy ciepła, kotły na pellet oraz zagazowujące drewno o podwyższonym standardzie, które znajdują się na liście ZUM, czyli zielonych urządzeń i materiałów prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska. Ponadto przy wyborze pompy ciepła konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Jak podkreślił Robert Gajda, wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmniejszenie liczby składanych wniosków – wręcz przeciwnie. "Wcześniej było to średnio 5,5 tys. wniosków tygodniowo. W poprzednim tygodniu, pierwszym po wprowadzeniu zmian, było tych wniosków ok. 6,4 tys." – poinformował.

Co istotne, od 1 stycznia 2025 roku lista ZUM będzie zawierała tylko takie pompy ciepła, których parametry zostaną potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium znajdującym się w kraju UE lub EFTA.

Przyczyna zmian w programie

Zmiany związane z dofinansowaniem do urządzeń grzewczych wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa beneficjentom, którzy zdecydują się na ich wymianę. Do tej pory bowiem zdarzało się, że na polskim rynku sprzedawano pompy ciepła z Azji, które nie spełniały wymagań, a ich parametry techniczne nie zgadzały się z opisem. W związku z tym pojawiały się rachunki grozy, czyli bardzo wysokie rachunki za prąd, co mogło skutecznie zniechęcać do dalszych zmian w zakresie ochrony środowiska.