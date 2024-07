Rodzaje klimatyzatorów

Dostępne na rynku klimatyzatory dzielą się na kilka rodzajów. Różnią się one znacząco nie tylko ceną. W mieszkaniach i domach prywatnych najczęściej montowane są:

Klimatyzatory przenośne , można je kupić już za ok. 1000 zł. Zazwyczaj wyposażone w rurę odprowadzającą na zewnątrz wyrzucane powietrze. Najczęściej rurę wystawia się przez okno. Niektóre egzemplarze są wyposażone w dodatkowy zestaw który ma ułatwić zamontowanie rury w oknie. Niekiedy klimatyzatory przenośne określane są jako klimatyzatory typu monoblok (takie informacje można czasem znaleźć w opisach zamieszczonych w sklepach internetowych). Często chodzi wtedy o urządzenia które są przenośne, ale nie mają zewnętrznej rury (bo takie opcje w sklepach też można znaleźć).

Klimatyzatory stacjonarne typu monoblok . Jednoczęściowe urządzenia które montuje się w zewnętrznych przegrodach budynków, najczęściej w ścianach. Dzięki temu powietrze może być wydmuchiwane na zewnątrz. Uchodzą za bardziej hałaśliwe i mniej wydajne niż klimatyzatory typu split. Ich zaletą jest np. to, że po zamontowaniu nic nie wystaje na zewnątrz elewacji, co w niektórzy sytuacjach może mieć znaczenie.

Klimatyzatory typu split , złożone z dwóch części: jednostki zewnętrznej umieszczonej na zewnątrz budynku i jednostki wewnętrznej znajdującej się w pomieszczeniu. Mają opinię mniej hałaśliwych i bardziej wydajnych niż monobloki, ale też mają swoje ograniczenia. Podobnie jak klimatyzatory jednoczęściowe zazwyczaj wykorzystuje się je do schłodzenia jednego pomieszczenia. Zazwyczaj są jest to ok. 35 m kw. W przypadku monobloków w opisach technicznych urządzeń często można znaleźć informacje, że służą do chłodzenia pomieszczeń o powierzchni do 20 m kw. Jeśli takich informacji nie ma, warto o to dopytać.

Klimatyzatory typy multi split. Złożone z jednej jednostki zewnętrznej i co najmniej dwóch jednostek wewnętrznych. Służą do regulowania temperatury w więcej niż jednym pomieszczeniu. Dzięki temu np. w każdym pomieszczeniu temperatura może mieć ustawiona na innym poziomie.

Na co zwrócić uwagę wybierając klimatyzator przenośny?

Klimatyzatory przenośne najczęściej rurę którą trzeba wystawić na zewnątrz przez drzwi balkonowe lub okno. Niestety, trudno wtedy uniknąć wymiany powietrza, kupując taki klimatyzator trzeba się z tym liczyć. Niektóre urządzenia maja w zestawie zabezpieczenia na okno lub balkon, których celem jest zminimalizowanie tej wymiany. Warto zwrócić uwagę, na jakie okno jest to zestaw i jak jest montowany. Chociażby dlatego, że w ofercie polskich sklepów można znaleźć klimatyzatory przenośne z zestawami na okna otwierane (odsuwane) od dołu, które u nas są rzadko spotykane.

Kolejnym ważnym czynnikiem o którym trzeba pamiętać jest poziom hałasu emitowanego przez urządzenie. Eksperci twierdzą, że ma on znaczenie zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów przenośnych i monobloków. Przeglądając oferty różnych urządzeń i porównując ich parametry techniczne warto zwrócić na to uwagę.

Dodatkowe funkcje klimatyzacji

Większość urządzeń dostępnych na rynku oferuje nie tylko funkcję chłodzenia. W pakiecie dostajemy też często funkcję ogrzewania, osuszania powietrza, wentylacji itd. Warto wybrać taką funkcję na której nam zależy. Chociażby po to, by nie dopłacać za coś, czego i tak nie będziemy używać.

Koszty eksploatacji

Koszty związane z używaniem klimatyzacji wiążą się przede wszystkim z wyższymi rachunkami za prąd. Wpływ na ich wysokość będzie miał sposób używania przez nas klimatyzacji, ale też parametry techniczne urządzenia. Zanim je zainstalujemy, trzeba się upewnić, że jego moc odpowiada wielkości pomieszczeniaw którym ma być używane. Przy czym liczy się nie tylko powierzchnia, ale też np. wysokość. Jeżeli jest standardowa (2,5-2,7 m) to przyjmuje się, że się, że na 1 m kw. powierzchni pomieszczenia potrzebna jest moc 0,1 kW.

Ważną informacją dla nabywców klimatyzacji powinien być też wskaźnik efektywności energetycznej EER. Mówi on o tym, ile energii chłodzenia wygeneruje klimatyzator z 1 kW pobranej energii elektrycznej. Im ten wskaźnik jest wyższy, tym efektywniejszy energetycznie będzie dany sprzęt.

Czynnik chłodniczy w klimatyzatorach

Czynnik chłodniczy to kolejny parametr któremu trzeba się przyjrzeć dokonując wyboru klimatyzacji. W grę chodzą tu różnice we wpływie na środowisko oraz różnice w wydajności. Najczęściej stosowane są w tej chwili czynniki chłodnicze to R32, R410A oraz R290. Każdy z nich ma swoją specyfikę. Co ważne, od 2025 r. czynnik R410A ma będzie stopniowo znikać z rynku. Wtedy wejdą w życie przepisy zakazujące jego używania w nowych urządzeniach klimatyzacyjno-wentylacyjno-grzewczych.

T kwestia ma znaczenie w przypadku klimatyzatorów wymagających montażu. W tym przypadku, jeśli klient w jednej firmie zamówi urządzenie wraz z usługą, zostanie mu doliczony 8-procentowy VAT. Zakup samego urządzenia oznacza, że VAT wyniesie 23 procent.

Czy na montaż klimatyzacji wymagane jest zezwolenie?

Jeśli chcemy zainstalować klimatyzację typu split (z jednostką zewnętrzna zlokalizowaną na zewnątrz, np. na ścianie budynku) w domu jednorodzinnym czy w mieszkaniu w bloku, co do zasady nie będziemy potrzebować pozwolenia na budowę (ale uwaga, od tej reguły jest kilka wyjątków). Nie jest też potrzebne zgłoszenie. W przypadku budynków wielorodzinnych potrzebne jest jednak uzyskanie zezwolenia wspólnoty lub spółdzielni. Prawnicy wskazują, że dotyczy to również sytuacji, w której jednostka zewnętrzna montowania na ścianie balkonowej.