Aby instalacja fotowoltaiczna spełniała swoje zadanie, musi zostać umieszczona w odpowiednim miejscu. Zazwyczaj jest to południowa strona świata, z uwagi na możliwość maksymalnego wykorzystania promieni słonecznych. Poza tym ilość wolnej przestrzeni musi być dopasowana do liczby modułów, które chcemy zainstalować. Ważne, aby dało się je ustawić pod odpowiednim kątem. W okolicy nie mogą znajdować się obiekty lub drzewa, które zasłaniają panele fotowoltaiczne. Instalator sprawdza też nośność wybranego miejsca oraz możliwość bezpiecznego i stabilnego zamocowania.

Reklama

Fotowoltaika na dachu. Czy warto?

Dachy fotowoltaiczne to najczęściej wybierane rozwiązanie. Zalecają je również instalatorzy. Wynika to z faktu, iż skośny dach zapewnia odpowiednie nachylenie instalacji, dzięki czemu moduły są w stanie pozyskiwać dużą ilość promieni słonecznych. Bardzo często nie trzeba nawet montować niektórych elementów konstrukcyjnych. O jakich zaletach warto jeszcze wspomnieć?

Reklama

Montując panele fotowoltaiczne na dachu, można wykorzystać miejsce, którego nie dałoby się w żaden inny sposób zagospodarować. Nie trzeba zatem poświęcać cennej przestrzeni na działce.

na dachu, można wykorzystać miejsce, którego nie dałoby się w żaden inny sposób zagospodarować. Nie trzeba zatem poświęcać cennej przestrzeni na działce. W niektórych przypadkach moduły są całkowicie lub częściowo niewidoczne, co pozwala zachować estetykę dachu. Zależy to jednak od tego, w którą stronę zwrócony jest front domu.

Instalacja fotowoltaiczna może zostać zamontowana nawet na płaskim dachu. W takim przypadku konieczne jest jednak wykorzystanie specjalnej konstrukcji. To właśnie ona jest przymocowana bezpośrednio do powierzchni. Następnie instalator przytwierdza do niej moduły.

Kiedy nie można montować paneli na dachu?

Kiedy nie można skorzystać z opcji montażu na dachu? Jeśli jego budowa jest bardzo skomplikowana i uniemożliwia instalację odpowiedniej liczby paneli. Poza tym musimy zrezygnować z tego rozwiązania, jeśli dach nie ma wymaganej nośności. O jakich minusach montażu w tym miejscu trzeba wspomnieć?

Największym problemem jest utrudniony dostęp do fotowoltaiki. Oznacza to, że aby móc utrzymać panele w odpowiedniej czystości, trzeba będzie skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która dysponuje sprzętem do pracy na wysokościach. Samodzielne czyszczenie jest niebezpieczne, a poza tym wymaga zaopatrzenia się w odpowiednie środki do mycia. Trzeba zatem przygotować się na dodatkowe koszty, bowiem panele powinny być czyszczone dwa razy w roku. Jeśli zaniedbamy tę kwestię, ich sprawność znacznie się obniży.

Reklama

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na ziemi. Zalety

Jeśli na dachu nie ma wystarczającej ilości miejsca lub z różnych powodów nie ma możliwości zamontowania paneli fotowoltaicznych, można rozważyć instalację na gruncie. To rozwiązanie może w niektórych przypadkach okazać się korzystniejsze, gdyż mamy możliwość rozłożenia paneli na większej powierzchni oraz ułożenia ich pod idealnym kątem. Przełoży się na wydajną i efektywną pracę oraz produkcję dużej ilości energii. Na tę opcję zazwyczaj decydują się osoby, które dysponują dużą działką i utrata pewnej liczby metrów kwadratowych nie ma dla nich większego znaczenia. Dlaczego jeszcze warto zamontować fotowoltaikę na gruncie?

Kluczową zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo łatwy dostęp do modułów oraz innych elementów konstrukcyjnych. Przekłada się to na możliwość bezproblemowego wykonania prac konserwacyjnych. Poza tym właściciel działki może samodzielnie myć panele fotowoltaiczne, co wiąże się z ich wydajnym działaniem.

Osoby, które wolą zlecić czyszczenie modułów zewnętrznej firmie, poniosą mniejsze koszty realizacji usługi, gdyż nie ma konieczności pracy na dużych wysokościach.

Panele fotowoltaiczne na ziemi. Wady

Jeśli chodzi o wady, głównym minusem jest zmniejszenie wolnej przestrzeni na działce. Osoby, które dysponują niewielkim lub średnim metrażem z pewnością nie będą zadowolone z tego faktu, zwłaszcza jeśli w ich przypadku montaż na dachu nie jest możliwy. Kolejną kwestią są zazwyczaj wyższe koszty montażu. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne na gruncie musi być wykonana z bardzo wytrzymałych materiałów, co przekłada się na jej cenę.

Może się również okazać, że decydując się na takie rozwiązanie, musimy wyciąć drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu, gdyż spadające gałęzie mogą uszkodzić moduły. Poza tym trzeba wykluczyć ryzyko zacienienia, które powoduje obniżenie wydajności instalacji fotowoltaicznej. Jeszcze jednym minusem jest ryzyko osiadania na panelach większej ilości kurzu i zanieczyszczeń, zwłaszcza jeśli konstrukcja znajduje się w pobliżu drogi.