Najwięcej projektów we Wrocławiu

W Poznaniu jest to Grunwald, a w Gdańsku – Przymorze. Jeśli chodzi o samą liczbę projektów deweloperskich w których prowadzona jest sprzedaż nowych lokali mieszkalnych, to zgodnie z danymi serwisu Otodom w Warszawie jest ich 51. Więcej, bo 75 projektów znajduje się na etapie sprzedaży we Wrocławiu. W Poznaniu, Krakowie i Gdańsku jest ich już mniej. Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom stwierdza, że "sama liczba projektów deweloperskich, w których mieszkania czekają na potencjalnych nowych właścicieli nie mówi jeszcze wszystkiego o wielkości dostępnej oferty mieszkaniowej. Inwestycje prowadzone przez deweloperów mogą znacznie różnić się wielkością. Różnice widać zwłaszcza porównując duże projekty w dzielnicach ościennych lub tych cechujących się intensywną i wysoką zabudową – do projektów zlokalizowanych w centralnych rejonach miast, gdzie ze względu na ograniczaną ilość dostępnej przestrzeni sytuowane są mniejsze inwestycje".

Liczba projektów w poszczególnych miastach oraz dzielnice z największą liczbą projektów w sprzedaży

Miasto/Liczba projektów w sprzedaży w całym mieście/Rejon/Liczba projektów w sprzedaży w dzielnicach/Liczba mieszkań

Warszawa 51

Wawer 11 110

Białołęka 9 1 206

Kraków 36

Bronowice 7 758

Prądnik Biały 4 195

Wrocław 75

Stare Miasto 8 311

Fabryczna 6 462

Poznań 45

Grunwald 7 366

Podolany 6 74

Gdańsk 15

Przymorze 3 91

Łostowice 2 146

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom

Białołęka w budowie

W stolicy najwięcej projektów jest sprzedawanych na Wawrze oraz na Białołęce. Jednakże liczba lokali mieszkalnych dostępnych w tych dzielnicach znacznie się różni. Na Białołęce osoby poszukujące nowego lokum mogą przebierać w ofertach, bowiem na tym obszarze stolicy dostępnych jest aż 1 206 mieszkań. Agata Polińska z serwisu Otodom podkreśla, że "Białołęka która jest jedną z najmłodszych dzielnic Warszawy i już od dłuższego czasu stanowi plac intensywnej zabudowy mieszkaniowej. To, że deweloperzy zwrócili uwagę na ten obszar stołecznego miasta wynika w głównej mierze z dostępnej tutaj dużej podaży potencjalnych gruntów inwestycyjnych". Ten fakt razem z dość dużą odległością od centrum sprawia, że Białołęka obecnie kojarzona jest z typową miejską sypialnią, która w ciągu dnia, gdy dorośli wyruszają do pracy, a ich pociechy do szkół, pustoszeje. Z kolei popołudniu oraz pod wieczór znowu zaczyna tętnić życiem.

W Krakowie najwięcej inwestycji deweloperskich sprzedawanych jest na Bronowicach oraz na Prądniku Białym. W tym pierwszym rejonie oferowanych jest jednak ponad trzy razy więcej, bo 758 lokali z pierwszej ręki. We Wrocławiu deweloperzy upatrzyli sobie Stare Miasto oraz Fabryczną, gdzie na sprzedaż wystawione są odpowiednio 311 oraz 462 mieszkania. W Poznaniu to Grunwald i Podolany znajdują się na czele stawki pod względem liczby projektów w sprzedaży. Jednakże to na Grunwaldzie oferta mieszkaniowa jest dużo większa, składa się na nią bowiem 366 lokali. W Gdańsku projekty deweloperskie są bardziej równomiernie - niż w pozostałych przedstawionych miastach - rozmieszczone pomiędzy poszczególnymi rejonami miasta. Stawce przewodzą Przymorze i Łostowice. W tych rejonach dostępnych jest 91 i 146 nieruchomości mieszkaniowych.