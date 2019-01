W temacie ulgi mieszkaniowej, początek 2019 r. przynosi kilka zmian, ale najważniejsza (i najłatwiejsza do zrozumienia) jest ta dotycząca wydłużenia okresu na wykorzystanie środków ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia. Dotychczas działająca generalna zasada nie zmieniła się: podatek zapłacić trzeba, jeśli sprzedaż mieszkania nastąpi przed upływem pięciu lat od jego nabycia. Zmiana dotyczy wyjątku, czyli właśnie ulgi podatkowej.

Więcej czasu na skorzystanie z ulgi

Możliwość uniknięcia podatku pojawia się, gdy pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, czyli np. zakup mieszkania. Dotąd mieliśmy na to dwa lata, a od początku 2019 r. są to trzy lata. Ważną informacją jest, że – podobnie jak dotąd – okres ten liczony jest od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Zmianę wprowadzono też dla nieruchomości nabytych w drodze spadku. Od 1 stycznia 2019 r. podatek płaci się jeśli zbycie nieruchomości nastąpi w okresie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym została ona nabyta lub wybudowana przez spadkodawcę.

Na korzyść podatników zmienił się też sposób wyliczania pięcioletniego okresu, w którym trzeba płacić podatek, dla nieruchomości nabytych po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Okres ten będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie lokalu.

Kluczowe prawo własności

Dodatkowo pojawiła się możliwość odliczenia od podatku wydatków na remont np. wynajmowanego mieszkania pod warunkiem, że w ciągu trzech lat od końca roku, w którym sprzedano poprzednie, zostanie ono wykupione przez podatnika. Wcześniej można było z tego skorzystać tylko wydatkując pieniądze na remont lub przebudowę własnego lokalu.

Tenże zapis o nabyciu prawa własności w ciągu trzech lat, może jednocześnie skomplikować życie. Chodzi o sytuację gdy z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania kupujemy nowe, pochodzące z rynku pierwotnego. Ponosimy wówczas wydatki na długo przez przeniesieniem prawa własności, a to ten moment jest decydujący o możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.

Czym są własne cele mieszkaniowe?

Terminem, który pojawia się w kontekście ulgi mieszkaniowej, jest określenie "własne cele mieszkaniowe", na które to można wydać środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania przed piątą rocznicą zakupu. Warto wiedzieć co to pojęcie oznacza.

Własnym celem mieszkaniowym nie jest tylko zakup nowego mieszkania lub domu. Zakupić można także działkę lub prawo użytkowania wieczystego związane z domem lub mieszkaniem, działkę pod budowę domu lub rozpoczętą budowę, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Pieniądze te mogą też zostać przeznaczone na budowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę własnego domu lub mieszkania, a także jego remont. W grę wchodzi także spłata kredytu (i odsetek) zaciągniętego przed sprzedażą, pod warunkiem, że kredyt ten jest wiązany z nabyciem nieruchomości na cele mieszkaniowe.