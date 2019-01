Rynek w trzecim kwartale wciąż był mocno rozgrzany, ale na horyzoncie widać było przesilenie. Popyt mierzony liczbą sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych był nieco niższy od notowanego w ostatnich siedmiu kwartałach, nadal jednak utrzymał się na poziomie znacznie wyższym od średniej sprzedaży z lat 2012-2015.

Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. mieszkań w analizowanych miastach zarówno na rynkach pierwotnych, jak i wtórnych wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wiąże się to głównie ze sprzedażą droższych mieszkań o lepszej jakości i w lepszej lokalizacji. Sprzedaż mieszkań tańszych zmalała, co może być efektem zakończenia funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych; wspierał popyt w segmencie najtańszych lokali.

Tradycyjnie już najwięcej za mieszkanie trzeba było zapłacić w Warszawie (8880 zł/mkw. średnia cena transakcyjna na rynku pierwotnym), na drugim miejscu był Gdańsk (7257 zł/mkw). Podium zamykał Kraków (6915 zł/mkw.), choć w cenach ofertowych to deweloperzy z Wrocławia (7145 zł vs. 7042 zł/mkw.) wyceniali wyżej swoje inwestycje. Ostatecznie jednak w cenach transakcyjnych drożej było w stolicy Małopolski. Na rynku wtórnym takich niuansów już nie było.

Rynek pierwotny

III kw. 2018 III 2017

cena ofertowa cena transakcyjna cena ofertowa cena transakcyjna

Warszawa 8880 8560 7788 7820

Gdańsk 8293 7257 7329 6816

Kraków 7042 6915 6931 6810

Wrocław 7145 6750 6390 6433

Poznań 6959 6853 6479 6379

Rynek wtórny

III kw. 2018 III 2017

cena ofertowa cena transakcyjna cena ofertowa cena transakcyjna

Warszawa 9612 8175 9009 8020

Gdańsk 8593 7115 7035 6065

Kraków 8059 6621 7205 6347

Wrocław 6491 6159 6293 5764

Poznań 6728 5668 6053 5433

W trzecim kwartale zaobserwowano malejącą różnicę między cenami transakcyjnymi na rynku pierwotnym i wtórnym, co oznacza, że kupujący nie akceptują wyższych cen deweloperów i przenoszą swój popyt na rynek wtórny, powodując tam wzrosty cen. Jedynie w Warszawie obserwowano większą różnicę cen na obu rynkach (transakcje lepiej zlokalizowanymi mieszkaniami). Struktura oferowanych mieszkań względem powierzchni odbiega od preferencji nabywców - zbyt mało jest relatywnie małych mieszkań względem popytu na nie.

Wskaźnik czasu sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym na sześciu największych rynkach nieznacznie wzrósł, do poziomu 2,8 kwartału. Nadal oznacza to szybką sprzedaż pojawiających się ofert i ograniczone możliwości wyboru mieszkań dla nabywców. Szacowany przez NBP czas sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym zmniejszył się nieco w Warszawie i sześciu największych miastach.