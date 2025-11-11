O co w tym wszystkim chodzi?

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem jest wdrożenie unijnych wymogów i lepsze zarządzanie elektroodpadami. W praktyce część kosztów utylizacji paneli PV ma zostać przeniesiona na użytkowników - czyli na nas, właścicieli instalacji.

Reklama

Rachunek za fotowoltaikę - kiedy to wejdzie w życie?

Komunikaty i projekt wskazują, że zmiany mają zacząć obowiązywać jeszcze w 2025 roku. Jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnym kształcie, niektórzy właściciele będą musieli zapłacić opłatę recyklingową.

Kogo obejmie opłata?

Głównie starsze instalacje - chodzi o panele wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2016 r. (w dokumentach pojawia się też określenie „sprzęt dawny”). Jeśli twoje panele były montowane wiele lat temu, zwróć uwagę na daty produkcji i zakupu.

Ile to może kosztować?

W projekcie nie ma jeszcze ostatecznie ustalonej stawki, ale w branżowych doniesieniach mówi się o ryczałcie rzędu ok. 150-200 zł za instalację. Do tego dochodzić będą realne koszty utylizacji zależne od masy/powierzchni paneli. Kwoty mogą się jeszcze zmienić, dopóki przepisy nie zostaną zatwierdzone.

Co się nie zmienia?

Reklama

Nowelizacja nie zmusza do natychmiastowej wymiany paneli - nie ma nakazu demontażu. Chodzi głównie o to, kto i jak będzie finansował recykling oraz jak będą zarządzane elektroodpady.

Co możesz zrobić już teraz

Sprawdź dokumenty zakupu - czy przy zakupie nie została pobrana opłata środowiskowa (jeśli tak, możesz być zwolniony).

Zlokalizuj datę produkcji i wprowadzenia paneli do obrotu - to kluczowe.

Śledź oficjalne komunikaty Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz publikacje projektu ustawy (gov.pl) - tam będą ostateczne kwoty i terminy.

Rozważ kalkulację kosztów demontażu/utylizacji - poproś firmy o wycenę, jeśli myślisz o modernizacji.

Jeżeli masz dotację (np. „Mój Prąd”) - sprawdź warunki umowy i dokumenty dotacyjne; niektóre programy mogły mieć własne zasady dotyczące utylizacji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy dokładnie zaczyna obowiązywać opłata?

To zależy od finalnego brzmienia ustawy i publikacji w Dzienniku Ustaw. Monitoruj oficjalne komunikaty.

Kogo dotyczy opłata recyklingowa?

Głównie właścicieli paneli wprowadzonych do obrotu przed 1 stycznia 2016 r. - tzw. „sprzęt dawny” w projekcie nowelizacji.

Ile to kosztuje? ile zapłacę?

Projekt nie zawiera jeszcze ostatecznej stawki. W szacunkach branżowych pojawia się ok. 150-200 zł ryczałtu plus ewentualne koszty utylizacji według wagi/powierzchni. Kwoty mogą ulec zmianie.

Czy opłata działa wstecz?

Zmiana odnosi się do paneli wprowadzonych na rynek przed wskazaną datą, więc starsze instalacje mogą być objęte opłatą. Nie oznacza to jednak obowiązku natychmiastowej wymiany. Szczegóły będą w finalnym tekście ustawy.

Czy właściciele instalacji po 2016 r. też zapłacą?

Z obecnych założeń instalacje wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2016 r. mają być poza zakresem tej opłaty, ale ostateczne wyłączenia zależą od zapisów ustawy i aktów wykonawczych.

Na jakiej podstawie rząd to robi?

Nowelizacja ma wdrożyć zmiany wynikające z dyrektywy unijnej (w projekcie pojawia się m.in. odniesienie do Dyrektywy 2024/884) i dostosować krajowe prawo do zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Co jeśli mam dotację (np. „Mój Prąd”)?

Przejrzyj warunki dotacji i dokumenty - niektóre programy mają swoje zasady dotyczące finansowania i utylizacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z instytucją, która przyznała dotację.

Krótko na koniec

Nowa opłata recyklingowa za panele PV najpewniej zacznie obowiązywać jeszcze w 2025 r. i dotyczyć będzie przede wszystkim instalacji sprzed 2016 r. (szacunkowy ryczałt ~150–200 zł). Sprawdź datę produkcji swoich paneli i dokumenty zakupu - to najlepszy sposób, żeby nie zostać zaskoczonym.