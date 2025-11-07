Czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym w świetle prawa budowlanego?

Aby jednoznacznie stwierdzić, czy ogrodzenie stanowi obiekt budowlany, należy odwołać się do przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i sprawdzić definicję tego pojęcia. Zgodnie z art. 3 pkt 1 wspomnianej ustawy, za obiekt budowlany uznaje się budynek, budowlę lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami umożliwiającymi korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Każdy taki obiekt powstaje przy użyciu wyrobów budowlanych.

Ogrodzenia nie są klasyfikowane jako samodzielne obiekty budowlane, lecz należą do grupy tzw. urządzeń budowlanych. W przepisach określa się je jako urządzenia techniczne powiązane z obiektem budowlanym, które umożliwiają jego prawidłowe użytkowanie. Do urządzeń budowlanych zalicza się m.in.:

przyłącza,

urządzenia instalacyjne (w tym te służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków),

przejazdy,

ogrodzenia,

place postojowe,

place na pojemniki na odpady.

Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 29 stycznia 2015 roku orzekł, że ogrodzenie działki zabudowanej należy traktować jako urządzenie budowlane. W przypadku natomiast, gdy działka jest niezabudowana, ogrodzenie powinno zostać zakwalifikowane jako samodzielny obiekt budowlany.

Czy do postawienia ogrodzenia na swojej działce potrzebne jest pozwolenie?

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia, ale nie może ono być zbyt wysokie i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Ważne Jeśli planowana jest budowa ogrodzenia wyższego niż 2,2 metra od poziomu terenu, konieczne jest zgłoszenie budowy w starostwie powiatowym.

Od 2026 roku zakaz ostro zakończonych elementów na ogrodzeniach

Od września 2026 roku wejdą w życie zmiany w prawie budowlanym, które obejmą zaktualizowane warunki techniczne dotyczące budynków. Nowelizacja przepisów przewiduje między innymi nowe zasady i wymagania związane z budową ogrodzeń.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie można stosować:

ostro zakończonych elementów,

drutu kolczastego,

tłuczonego szkła,

innych niebezpiecznych materiałów na wysokości do 2,2 metra.

W projekt znajdą się także dodatkowe wymagania dotyczące ogrodzeń:

brama i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz działki budowlanej,

furtka przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, obiekcie użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego nie może utrudniać dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami,

minimalna szerokość furtki ma wynosić co najmniej 0,9 metra.

Zakaz ostro zakończonych elementów na ogrodzeniach (także już istniejących)

Co ważne, nowe przepisy obejmą także ogrodzenia już istniejące. Ale spokojnie, nie czeka nas masowa wymiana płotów. Nowe regulacje dotyczyć będą stojących już ogrodzeń w przypadku:

rozbudowy,

nadbudowy,

przebudowy,

zmiany sposobu użytkowania budynku.

Dlatego, jeśli od września 2026 planujesz modernizację obecnego ogrodzenia po 2026 roku, będziesz zobowiązany dostosować je do nowych wymogów bezpieczeństwa, w tym usunąć ostre elementy poniżej 2,2 m i zdemontować drut kolczasty stwarzający zagrożenie.

Przepisy prawne: