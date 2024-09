Wrzesień w ogrodzie - jakie prace ogrodowe?

W tym roku wrzesień przywitał nas iście wakacyjną pogodą. 30-stopniowe temperatury wymagają wciąż obfitego podlewania. Zrywamy i zjadamy kolejne warzywa i owoce. Teraz czas m.in. na winogrona, maliny, jabłka, śliwki, niektóre odmiany borówki amerykańskiej. Dbamy szczególnie o wysiane ostatnio w sierpniu warzywa. Przy takich upałach muszą mieć stale wilgotne podłoże. Podlewanie dwa razy dziennie powinno być standardem.

Z zerwanym owoców i warzyw robimy przetwory – przeciery pomidorowe, ketchupy, ogórki kiszone, konserwowe, dżemy, syropy, soki, nalewki i wino. Przepisów na wykorzystanie owoców jest mnóstwo. Robimy tarty ze śliwkami, knedle i pieczemy szarlotki. Tak smakuje jesień.

Coraz więcej roślin zaczyna przekwitać. Od połowy/końca września można już zaprzestać ogławiania. Nie pobudzamy roślin do wzrostu jesienią, chyba że są odporne na przymrozki.

Robimy pierwsze porządki przed jesienią. Usuwamy suche, chore gałęzie, przesadzamy rośliny w inne miejsca, rozsadzamy te, które za bardzo się rozrosły. To dobry moment również na zakup nowych roślin i wsadzenie ich do ogrodu. Zdążą ukorzenić się przed zimą.

Lista 16 prac ogrodowych we wrześniu

Zrywamy i przetwarzamy owoce

Zrywamy na bieżąco dojrzałe warzywa np. kapustę, cukinię i przetwarzamy lub jemy na surowo

Siejemy ostatni w tym sezonie poplon

Przy wysokich temperaturach zapewniamy obfite podlewanie, przy zaobserwowanym jesiennym spadku temperatur zmniejszamy częstotliwość i obfitość podlewania

Przesadzamy i rozsadzamy rośliny tego wymagające np. rabarbar

Sadzimy nowe rośliny, także zakupione z gołym korzeniem

Sadzimy do gruntu lub donic wrzosy

Przesadzamy i przycinamy truskawki

Wysiewamy trawę – zakładamy trawnik

Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne trawnika przed zimą, np. wertykulacja, dosiewka, nawóz jesienny

Odcinamy słoneczniki

Zbieramy nasiona z roślin

Wysiewamy lawendę

Rozmnażamy rośliny, robiąc sadzonki

Sadzimy czosnek

Sadzimy rośliny cebulowe (tulipany, lilie, krokusy, hiacynty, szachownica, czosnki ozdobne, narcyzy, szafirki, przebiśniegi)

Co można siać we wrześniu?

Pierwsze dni września to ostatni dzwonek na ostatnie sianie warzyw w sezonie, tzw. poplon. Uznaje się, że siejemy do 10 września. Można jeszcze siać rzodkiewkę, rukolę, roszponkę, koper, koperek, sałatę, pietruszkę naciową. Posiany teraz szpinak zbierzemy wiosną.

Wrzesień w ogrodzie – wrzosy i trawy

Wrzesień w ogrodzie to czas wrzosów i traw. Wrzosy można wsadzić do gruntu na stałe (np. w ogrodzie leśnym) lub tymczasowo do donicy. Wymieniamy w ten sposób rośliny tworzące kompozycje doniczkowe, nadając im klimat jesienny. Trawy natomiast pięknie wypełnią tło i kołysząc się na wietrze, skłaniają do odpoczynku oraz refleksji po upalnym lecie. Te dwie rośliny to prawdziwe królowe jesieni.