Ministerstwo Klimatu i Środowiska intensyfikuje działania, przeznaczając na program usuwania azbestu znaczne środki. W 2024 roku na ten cel przewidziano około 81 mln zł, a w 2025 roku zaplanowano kolejne 58 mln zł. Fundusze przekazuje się za pośrednictwem Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Przykładem lokalnych działań jest Powiat Gnieźnieński, który otrzymał 437 700 zł dotacji, co pozwoli na usunięcie 1520 ton azbestu. Dofinansowanie jest przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów.

Dla kogo wsparcie?

Beneficjentami programu są właściciele nieruchomości z całej Polski. Dofinansowanie trafia do samorządów, a z nich do mieszkańców, co poprawia jakość życia i chroni zdrowie. Polska to pierwszy i jedyny kraj w Unii Europejskiej, który podjął się całkowitego wycofania z użytku wyrobów azbestowych. Program oczyszczania kraju, który trwa od 2009 roku, ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych i likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.