Ceny mieszkań w górę. Nowe dane GUS

Jak wynika z najnowszych danych GUS, ceny mieszkań w trzecim kwartale 2025 roku w Polsce w porównaniu z drugim kwartałem wzrosły o 0,9 proc.

Jak podano, na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 1,0 proc., za to na rynku wtórnym - 0,8 proc. W skali roku jest drożej już o 4,0 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wskaźniku cen lokali mieszkalnych w III kwartale 2025 roku.

Jak podano, w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 4,0 proc. Wzrost cen mieszkań znacznie wyhamował po boomie spowodowany pandemią COVID-19, rynek nadal pozostaje "na plusie" - mimo presji kosztowej i ograniczeń kredytowych.

Tam był najwyższy wzrost cen mieszkań

Jak podaje GUS, w trzecim kwartale 2025 r. ceny lokali mieszkalnych były o 117,5 proc. wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. (na rynku pierwotnym o 107,5 proc., a na rynku wtórnym - o 124,8 proc.).

Dodatkowo najwyższy wzrost cen lokali mieszkalnych w stosunku do poprzedniego kwartału miał miejsce w województwie kujawsko-pomorskim (o 2,1 proc.). Region ten wyprzedził w poprzednim kwartale Podkarpacie.