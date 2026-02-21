- Pierwsza rata podatku od nieruchomości powinna zostać uregulowana do 15 marca 2026 roku
Pierwsza rata podatku od nieruchomości powinna zostać uregulowana do 15 marca 2026 roku
Pierwszą ratę podatku od nieruchomości trzeba uiścić do 15 marca 2026 roku. Podatnicy otrzymują w tej sprawie decyzje, potocznie określane jako nakazy płatnicze, które dostarczają przedstawiciele urzędów. Aby uniknąć zaległości i ewentualnych komplikacji formalnych, należy pamiętać o właściwym odbiorze dokumentów oraz o terminowej zapłacie należności.
Kto musi płacić podatek od nieruchomości?
Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości dotyczy:
- właściciela nieruchomości,
- posiadacza samoistnego, a więc osoby faktycznie władającej gruntem jak właściciel, mimo że formalnie nim nie jest,
- użytkownika wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
- osoby korzystającej z mienia publicznego – zarówno na podstawie zawartej umowy, jak i bez jej zawarcia.
Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?
Podatek od nieruchomości dotyczy:
- gruntów innych niż użytki rolne i lasy,
- budynków,
- wyodrębnionych prawnie lokali mieszkalnych i użytkowych, czyli takich, które posiadają własną księgę wieczystą.
Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 roku?
Wysokość podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały podejmowanej w roku poprzedzającym jego obowiązywanie. Maksymalne stawki wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie obwieszczenia. Zgodnie z obwieszczeniem z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726), w 2026 r. gminy nie mogą ustalić stawek wyższych niż poniższe limity.
Grunty:
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,45 zł za 1 m² (bez względu na sposób ich sklasyfikowania w ewidencji),
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior oraz zbiorników sztucznych – 7,15 zł za 1 ha,
- pozostałe, w tym zajęte na odpłatną działalność statutową organizacji pożytku publicznego – 0,77 zł za 1 m²,
- niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (wyłącznie w tym zakresie), jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata i inwestycja nie została zakończona zgodnie z prawem budowlanym – 4,72 zł za 1 m².
Budynki lub ich części:
- mieszkalne – 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
- wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na ten cel – 35,53 zł za 1 m²,
- przeznaczone na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł za 1 m²,
- związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty prowadzące działalność leczniczą – 7,27 zł za 1 m²,
- pozostałe, w tym używane do odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – 12,00 zł za 1 m².
Budowle:
- 2% ich wartości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026
Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach:
- I rata –do 15 marca,
- II rata – do 15 maja,
- III rata – do 15 września,
- IV rata – do 15 listopada.
Ważne
Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, całość należy zapłacić w terminie płatności pierwszej raty.
Jak zapłacić podatek od nieruchomości w 2026 roku?
W 2026 roku podatek od nieruchomości można uiścić na kilka różnych sposobów – w zależności od zasad obowiązujących w danej gminie. Najczęściej wybieraną opcją jest zapłata gotówką w kasie urzędu miasta lub gminy. Możliwe jest także dokonanie przelewu na konto bankowe wskazane w decyzji podatkowej. W części miejscowości nadal działa system inkasa – podatek można przekazać wyznaczonemu przez gminę inkasentowi, którym zazwyczaj jest sołtys lub inna uprawniona osoba pobierająca należność bezpośrednio od mieszkańców.
Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?
Nieuregulowanie podatku od nieruchomości w wyznaczonym terminie pociąga za sobą dodatkowe koszty. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki za opóźnienie od powstałej zaległości, a w niektórych przypadkach także tzw. opłata prolongacyjna.
Opłata ta jest stosowana, gdy podatnik złoży wniosek o odroczenie terminu płatności albo o rozłożenie zobowiązania na raty. Może ona dotyczyć zarówno bieżącego podatku, jak i zaległości wraz z należnymi odsetkami, a także odsetek od nieterminowo wpłaconych zaliczek.
Konsekwencje finansowe to jednak nie wszystko. Obowiązujące przepisy przewidują również surowsze sankcje. Zgodnie z art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, osoba uchylająca się od opodatkowania, zatajająca przedmiot lub podstawę opodatkowania bądź nieskładająca wymaganej deklaracji, może zostać ukarana grzywną do 720 stawek dziennych (64 080 zł). W najpoważniejszych przypadkach możliwe jest także orzeczenie kary pozbawienia wolności albo zastosowanie obu tych kar łącznie.
