Pierwsza rata podatku od nieruchomości powinna zostać uregulowana do 15 marca 2026 roku

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości trzeba uiścić do 15 marca 2026 roku. Podatnicy otrzymują w tej sprawie decyzje, potocznie określane jako nakazy płatnicze, które dostarczają przedstawiciele urzędów. Aby uniknąć zaległości i ewentualnych komplikacji formalnych, należy pamiętać o właściwym odbiorze dokumentów oraz o terminowej zapłacie należności.

Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości dotyczy:

właściciela nieruchomości,

posiadacza samoistnego, a więc osoby faktycznie władającej gruntem jak właściciel, mimo że formalnie nim nie jest,

użytkownika wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

osoby korzystającej z mienia publicznego – zarówno na podstawie zawartej umowy, jak i bez jej zawarcia.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości dotyczy:

gruntów innych niż użytki rolne i lasy,

budynków,

wyodrębnionych prawnie lokali mieszkalnych i użytkowych, czyli takich, które posiadają własną księgę wieczystą.

Wysokość podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały podejmowanej w roku poprzedzającym jego obowiązywanie. Maksymalne stawki wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie obwieszczenia. Zgodnie z obwieszczeniem z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726), w 2026 r. gminy nie mogą ustalić stawek wyższych niż poniższe limity.

Grunty:

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,45 zł za 1 m² (bez względu na sposób ich sklasyfikowania w ewidencji),

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior oraz zbiorników sztucznych – 7,15 zł za 1 ha,

pozostałe, w tym zajęte na odpłatną działalność statutową organizacji pożytku publicznego – 0,77 zł za 1 m²,

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (wyłącznie w tym zakresie), jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata i inwestycja nie została zakończona zgodnie z prawem budowlanym – 4,72 zł za 1 m².

Budynki lub ich części:

mieszkalne – 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,

wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na ten cel – 35,53 zł za 1 m²,

przeznaczone na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł za 1 m²,

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty prowadzące działalność leczniczą – 7,27 zł za 1 m²,

pozostałe, w tym używane do odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – 12,00 zł za 1 m².

Budowle:

2% ich wartości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach:

I rata –do 15 marca,

II rata – do 15 maja,

III rata – do 15 września,

IV rata – do 15 listopada.

Ważne Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, całość należy zapłacić w terminie płatności pierwszej raty.

W 2026 roku podatek od nieruchomości można uiścić na kilka różnych sposobów – w zależności od zasad obowiązujących w danej gminie. Najczęściej wybieraną opcją jest zapłata gotówką w kasie urzędu miasta lub gminy. Możliwe jest także dokonanie przelewu na konto bankowe wskazane w decyzji podatkowej. W części miejscowości nadal działa system inkasa – podatek można przekazać wyznaczonemu przez gminę inkasentowi, którym zazwyczaj jest sołtys lub inna uprawniona osoba pobierająca należność bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Nieuregulowanie podatku od nieruchomości w wyznaczonym terminie pociąga za sobą dodatkowe koszty. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki za opóźnienie od powstałej zaległości, a w niektórych przypadkach także tzw. opłata prolongacyjna.

Opłata ta jest stosowana, gdy podatnik złoży wniosek o odroczenie terminu płatności albo o rozłożenie zobowiązania na raty. Może ona dotyczyć zarówno bieżącego podatku, jak i zaległości wraz z należnymi odsetkami, a także odsetek od nieterminowo wpłaconych zaliczek.

Konsekwencje finansowe to jednak nie wszystko. Obowiązujące przepisy przewidują również surowsze sankcje. Zgodnie z art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, osoba uchylająca się od opodatkowania, zatajająca przedmiot lub podstawę opodatkowania bądź nieskładająca wymaganej deklaracji, może zostać ukarana grzywną do 720 stawek dziennych (64 080 zł). W najpoważniejszych przypadkach możliwe jest także orzeczenie kary pozbawienia wolności albo zastosowanie obu tych kar łącznie.