Działki ROD - marzenie wielu osób

Działki ROD to dla wielu z nas namiastka prawdziwej wolności. Miejsce ucieczki od codziennego zgiełku miasta. Nasza zielona oaza, w której odpoczywamy na leżaku w cieniu drzew, odreagowujemy stresy pracując na warzywnych grządkach i nawiązujemy przyjacielskie relacje z sąsiadami.

Jeszcze kilka lat temu kojarzyły się przede wszystkim z ze starszymi osobami, które spędzały swój wolny czas na emeryturze pielęgnując rośliny. Jednak po okresie pandemii i przymusowej izolacji w domach, ogródki za miastem stały się marzeniem także wielu młodych osób i rodzin z małymi dziećmi.

Ogródki działkowe - miejsca narażone na kradzieże i zniszczenia

Na działkach ROD życie toczy się przede wszystkim wiosną i latem. To wówczas odbywa się tu większość prac związanych z uprawą roślin. Wtedy też stają się strefami odpoczynku. Poza sezonem stają się często miejscami niemal odludnymi, tym bardziej kiedy zlokalizowane są z dala od miasta. To zaś może zachęcać złodziei, którzy włamują się do ogrodowych domków letniskowych i altanek w poszukiwaniu cennych przedmiotów. Niejednokrotnie udaje im się tam znaleźć chociażby wartościowe narzędzia ogrodnicze.

W tym czasie na ogródkach działkowych znacząco wzrasta też ryzyko dewastacji czy pożarów. Ponadto w sezonie tym często dochodzi do niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci porywistych wiatrów, ulew czy śnieżyc, które mogą zniszczyć nasze mienie. Na ogródkach nie bywamy wówczas zazwyczaj codziennie, a tym samym nie mamy pełnej kontroli nad tym, co się na nich dzieje. Oczywiście wiosną i latem także może dojść do zniszczeń spowodowanych działaniem sił natury lub złodziei. Ci ostatni mogą także ukraść nasze plony. Tym samym cała nasza praca i trud kilku miesięcy pójść może na marne.

Czy można ubezpieczyć działkę ROD?

Posiadając działkę ROD, narażeni jesteśmy na wiele przykrych niespodzianek. Jednocześnie Polski Związek Działkowców (PZD) nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody, które powstały na terenach ROD. W związku z tym ich konsekwencje będziemy musieli ponieść sami. Warto więc wcześniej o tym pomyśleć i ubezpieczyć ogródek. Wiele osób zastanawia się, czy można ubezpieczyć działkę ROD.

Okazuje się, że tak. Ogródek można ubezpieczyć, ale jedynie w formie dodatku do ubezpieczenia mieszkania czy domu, a więc w ramach rozszerzenia ochrony innej nieruchomości. Działka ROD nie może być objęta samodzielną polisą.

Na wypadek czego ubezpieczyć działkę ROD?

Firmy ubezpieczeniowe oferują różny zakres ochrony. Zanim więc zdecydujemy się na konkretną ofertę, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, od jakich szkód przede wszystkim chcemy ubezpieczyć działkę ROD.

Najlepiej oczywiście jeżeli zakres ochrony będzie jak najszerszy. Warto więc ubezpieczyć się od włamań, kradzieży i zniszczeń z nimi związanych. Poza tym polisa powinna ubezpieczać naszą działkę na wypadek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i ich skutków. W tym wypadku wziąć powinniśmy pod uwagę ulewy, burze, grad, wichury oraz podtopienia, powodzie, pożary i inne zniszczenia, które mogą być ich następstwem. Decydując się na ubezpieczenie działki ROD, musimy pamiętać także o domku letniskowym, jeśli oczywiście go posiadamy. Jego ubezpieczenie od ewentualnych szkód jest również ważne. Poza samym domkiem letniskowym ochroną mogą być też objęte m.in. szklarnie, pergole, meble i narzędzia ogrodowe czy murowany grill.

Ubezpieczenie działki ROD: O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Dzięki ubezpieczeniu działki ROD zyskamy spokój. Nie będziemy musieli martwić się o szkody, które mogą na niej powstać w wyniku działań osób trzecich czy zjawisk przyrody. W razie strat uzyskamy odszkodowanie, które pozwoli nam przeprowadzić potrzebne naprawy.

Jeżeli chcemy ubezpieczyć działkę ROD, musimy jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim ogródek powinien być odpowiednio zabezpieczony. Dokładne wymagania zależą od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Często konieczne jest odpowiednie ogrodzenie, a w przypadku domku letniskowego właściwe drzwi z zamkami czy kraty w oknach. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli stwierdzi, że właściciel działki doprowadził do zaniedbań w kwestiach bezpieczeństwa. Za takie zaś uznana może być otwarta furtka do ogrodu czy niezamknięte drzwi do domku letniskowego.