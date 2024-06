Ceny mieszkań są bezpośrednio związane z lokalizacją. Jak podaje RynekPierwotny.pl, w kwietniu tego roku średni koszt metra kwadratowego w Warszawie wyniósł 17 585 zł. W Krakowie 16 127 zł, zaś we Wrocławiu i w Poznaniu ponad 13 tys. zł. Spośród dużych ośrodków najtaniej było w Łodzi - 10 975 zł za metr kwadratowy i w Aglomeracji Katowickiej - 10 632 zł. Okazuje się jednak, że w wielu miastach wojewódzkich można upolować dużo tańsze mieszkania.

W tych miastach znajdziesz najtańsze mieszkania

W większości dużych miast w Polsce średnia cena za metr kwadratowy już dawno przekroczyła 10 tys. zł. Nie dotyczy to jednak wszystkich miast wojewódzkich. Pod tym względem najlepiej wypada województwo lubuskie.

W Gorzowie Wielkopolskim średnia cena za metr kwadratowy wyniosła w kwietniu 7 195 zł.

Nieco drożej było w Zielonej Górze - 7 490 zł .

- . Stosunkowo tanio jest też w stolicy województwa opolskiego, czyli w Opolu. Zgodnie z wyliczeniami RynekPierwotny.pl, średnia cena za metr kwadratowy wyniosła w kwietniu 7 722 zł.

Niestety, w pozostałych miastach wojewódzkich ceny są już sporo wyższe. Na kolejnym miejscu znajduje się Bydgoszcz z ceną 9 817 zł. Dalej w kolejce jest Rzeszów - 10 552 zł za metr kwadratowy, następnie Toruń - 10 743 zł i Kielce - 10 925 zł. W Olsztynie, Białymstoku i Lublinie średnie ceny przekraczają już 11 tys. zł, zaś w Szczecinie wynoszą ponad 12 tys. zł.

Liczba tanich mieszkań drastycznie spada

Ze względu na obecne ceny, dla wielu osób “tanie mieszkania” oznaczają nieruchomości, które kosztują mniej niż 10 tys. zł za metr kwadratowy. Znalezienie takiego lokalu w największych miastach może być jednak wyzwaniem. Poza tym zazwyczaj są to mieszkania o dużym metrażu, które nawet przy tej cenie za metr i tak będą drogie. Jak podaje direct.money.pl, w Krakowie i Warszawie w tej cenie dostępna jest 1 na 100 nieruchomości.

Marek Wielgo, ekspert RynekPierwotny.pl, przyznaje, że jeszcze w zeszłym roku w samej stolicy można było znaleźć około 1,3 tys. mieszkań do 10 tys. zł za metr kwadratowy, co stanowiło 14 proc. całej oferty deweloperów. Obecnie udział takich nieruchomości w ofercie wynosi zaledwie 1 proc. Warto dodać, że choć mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Opolu są nadal relatywnie tanie, one również drożeją. Przykładowo, w ciągu roku odsetek lokali z ceną poniżej 7 tys. za metr kwadratowy zmniejszył się w Gorzowie Wielkopolskim o ponad połowę. Odnotowano za to wzrost w przedziale cenowym 7-8 tys. zł.

Jak podaje Eurostat, w zeszłym roku ceny mieszkań w Polsce wzrosły o 13 proc. Zdaniem Bartosza Turka, głównego analityka HREIT, po wejściu w życie programu Mieszkanie #naStart, można spodziewać się kolejnych wzrostów o 1-3 proc. Jakie mieszkania są najdroższe? W przeliczeniu na metr kwadratowy najwięcej kosztują kawalerki. Dla przykładu, w Gorzowie Wielkopolskim za metr kwadratowy zapłacimy średnio 7 278 zł, zaś w Warszawie 22 795 zł. Chcąc kupić kawalerkę w miarę rozsądnej cenie w dużym mieście, najlepiej wybrać dzielnicę oddaloną od centrum.