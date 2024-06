Obliczenia wykonane przez ekspertów z Rankomat.pl i RynekPierwotny.pl miały na celu sprawdzenie, czy osoby zarabiające średnią krajową mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na kredyt w największych miastach. Banki biorą pod uwagę nie tylko zarobki, ale również wysokość wkładu własnego, inne zobowiązania, liczbę osób w rodzinie, warunki zatrudnienia i historię w BIK.

Reklama

Jakie mieszkania można kupić za średnią krajową?

Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w kwietniu prawie 8272 zł brutto. W samej Warszawie przeciętne wynagrodzenie jest sporo wyższe i wynosi 10,6 tys. zł brutto. Eksperci przeprowadzający analizę, założyli jednak, że dochód netto 30-latka i singla wynosi 6 tys. zł netto, bezdzietnej pary 30-latków w sumie 8 tys. zł netto, zaś małżeństwa 35-latków z dzieckiem 10 tys. zł netto.

Reklama

Poza tym eksperci założyli, że te osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, nie mają żadnych innych zobowiązań finansowych, a ich wkład własny wynosi 20 proc. kosztów zakupu mieszkania. Tacy przyszli kredytobiorcy znajdują się zatem w najlepszej sytuacji. Jaką nieruchomość mogą kupić za te pieniądze?

Budżet singla wynosi niecałe 468 tys. zł. Na tą kwotę składa się zarówno kredyt, jak i wkład własny. Oznacza to, że taka osoba może sobie pozwolić na mieszkanie dwupokojowe. Niestety ofert mieszkań do 500 tys. zł jest coraz mniej, dlatego kredytobiorca może mieć problem ze znalezieniem lokum w największych ośrodkach. Najłatwiej będzie kupić nieruchomość w Łodzi oraz w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Niestety ofert mieszkań do 500 tys. zł jest coraz mniej, dlatego kredytobiorca może mieć problem ze znalezieniem lokum w największych ośrodkach. Najłatwiej będzie kupić nieruchomość w Łodzi oraz w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bezdzietna para dysponuje budżetem około 582,5 tys. zł. Jeśli partnerzy zdecydowaliby się kupić nieruchomość w Łodzi lub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogliby pozwolić sobie na mieszkanie 3-pokojowe. W pozostałych dużych miastach w tym budżecie dostępne będą tylko 2-pokojowe.

W pozostałych dużych miastach w tym budżecie dostępne będą tylko 2-pokojowe. Rodzina z dzieckiem jest w stanie kupić lokum do kwoty 720 tys. zł. Może zatem bez większego problemu znaleźć mieszkanie w każdym dużym mieście. W Łodzi oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dostępne będą nawet mieszkania 4-pokojowe lub większe.

Wybór mieszkań w dużych miastach jest mocno ograniczony

Choć osoby zarabiające średnią krajową wciąż mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na kredyt, nieruchomości jest coraz mniej. Jeśli na dodatek marzy się im dobra lokalizacja, dysponując wspomnianymi budżetami, muszą nastawić się na niewielki metraż. Jeżeli potrzebujemy większej powierzchni, należy rozważyć wyprowadzkę do dzielnic oddalonych od centrum lub do miejscowości znajdujących się w pobliżu metropolii.

Osoby, które już od pewnego czasu przymierzają się do zakupu mieszkania mogą być zaskoczone tym, jak zmieniła się ich zdolność kredytowa na przełomie jednego miesiąca. Eksperci z Rankomat.pl przyznają, że do marca tego roku, przeciętna zdolność kredytowa stale rosła. Niestety już w kwietniu wyraźnie spadła. Wynika to z bardziej restrykcyjnego podejścia banków. Co za tym idzie, osoby, których zarobki stoją w miejscu, dostaną od banku nawet o kilkanaście tysięcy mniej niż parę miesięcy wcześniej. Jest to najbardziej widoczne w przypadku dwuosobowych gospodarstw domowych. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż każdy bank liczy zdolność kredytową nieco inaczej. Różnice mogą być zatem naprawdę spore. Jak podaje Konrad Pluciński, ekspert Rankomat.pl, w przypadku małżeństw z dzieckiem mogą wynieść nawet 200 tys. zł.

Ile kosztują mieszkania w największych miastach?

Zgodnie z raportem cenowym przygotowanym przez RynekPierwotny.pl, w kwietniu największe podwyżki cen mieszkań odnotowano w Poznaniu. 1 m kw. kosztował średnio 13 175 zł. Od początku roku wzrost wyniósł 7 proc. Jak wygląda sytuacja w innych miastach?

Najdroższe mieszkania są w Warszawie . Średnia cena to 17 585 zł za m kw.

. Średnia cena to za m kw. Nieco taniej jest w Krakowie. W kwietniu średnie ceny wyniosły 16 127 zł za m kw.

za m kw. W Trójmieście za 1 m kw. trzeba zapłacić średnio 15 003 zł .

. We Wrocławiu średnia cena jest podobna do tej z Poznania. Wynosi dokładnie 13 554 zł za m kw.

za m kw. Sporo taniej jest w Łodzi, ze średnią ceną na poziomie 10 975 zł za m kw.

za m kw. W Aglomeracji Katowickiej 1 m kw. kosztuje przeciętnie 10 632 zł.

Zdaniem ekspertów ceny mieszkań pójdą w górę jeszcze w tym roku, z uwagi na rosnące koszty budowy. Ze względu na coraz większą konkurencję, deweloperzy mogą jednak oferować różne promocje oraz bonusy.