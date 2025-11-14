Polacy wciąż inwestują w Hiszpanii

Hiszpania nie traci blasku w oczach zagranicznych inwestorów - również tych znad Wisły. W III kwartale 2025 roku Polacy ponownie znaleźli się na 8. miejscu wśród narodowości najczęściej kupujących nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim. Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych w raporcie Registradores de España, w III kwartale nasi rodacy dokonali w tym kraju 1087 transakcji.

W ubiegłym roku Polacy kupili w Hiszpanii ponad 4000 nieruchomości, co było rekordowym wynikiem w historii. Wiele wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Już teraz liczba transakcji w 2025 roku przekroczyła 3000. Część zainteresowanych chce zdążyć z zakupem jeszcze w tym roku, przed ewentualnym wzrostem cen. Motywacje kupujących są różne - jedni kupują drugi dom na przyszłość, inni na wakacje dla siebie i bliskich, a jeszcze inni chcą zdywersyfikować swój kapitał i zainwestować w bezpiecznym regionie Europy.

Obok Polaków, w trzecim kwartale br. na hiszpańskim rynku mieszkaniowym najaktywniejsi byli Brytyjczycy (7,9%), Niemcy (6,5 proc.), Holendrzy (5,98 proc.), Rumuni (5,58 proc.), Marokańczycy (5,56 proc.), Francuzi (5,24 proc.) i Włosi (4,97 proc.). Zestawienie TOP 10 zamykają Belgowie (4,31 proc.) i Ukraińcy (3,20 proc.).

Andaluzja niezmiennie na podium

Jak wskazuje wspomniany raport, największym zainteresowaniem wśród wszystkich zagranicznych kupujących cieszyły się mieszkania i domy w Andaluzji (34 601 transakcji), Katalonii (27 733), Wspólnocie Walenckiej (27 578) oraz Madrycie i okolicach (20 081). Kluczowa jest infrastruktura i atrakcyjność turystyczna regionu.

Polacy zawsze kochali Hiszpanię, a statystyki Registradores de España są tylko potwierdzeniem tej tendencji – mówi Renata Lorens z biura nieruchomości International Investment Marbella. Od ponad 20 lat prowadzimy biuro nieruchomości w Marbelli, na Costa del Sol. Od zawsze nasi klienci podkreślali, że wybierają ten region ze względu na jego różnorodność. Morze, góry, liczne zabytki, pola golfowe i restauracje sprawiają, że trudno się tutaj nudzić. Co więcej, na wybrzeżu mamy ponad 300 słonecznych dni w roku. Nic dziwnego, że Polacy właśnie tu szukają miejsca na swój drugi dom. Często po prostu przyjeżdżają na wakacje, zachwycają się regionem i postanawiają w nim zamieszkać lub zainwestować.

"El Economista": Polaków stać na więcej

Jak zauważa hiszpański dziennik „El Economista”, siła nabywcza Polaków systematycznie rośnie, co przekłada się na rosnące zainteresowanie nieruchomościami z segmentu premium. Coraz częściej kupujemy domy i apartamenty w regionach, które dotąd były domeną zamożnych Niemców. Jeśli obecne tempo się utrzyma, końcówka 2025 roku może być dla Polaków kolejnym rekordowym okresem na hiszpańskim rynku nieruchomości - zarówno pod względem liczby, jak i wartości zawieranych transakcji.