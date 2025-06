Biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii wyjaśniło, że projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw to dokument o "szerokim merytorycznym zakresie", co wymagało "szczegółowych uzgodnień i konsultacji". To właśnie te złożone procesy doprowadziły do przedłużenia prac legislacyjnych, które rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku.

Tanie mieszkania, akademiki i mniej biurokracji

Projekt ustawy ma na celu ułatwienie realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej i przywrócenie społecznego charakteru inwestycji mieszkaniowych finansowanych z budżetu państwa. Ministerstwo spodziewa się znacznego wzrostu skali tego typu inwestycji w najbliższych latach, co ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie ze strony samorządów i inwestorów.

Nowe przepisy umożliwią także budowę i remonty powierzchni zaspokajających potrzeby mieszkaniowe studentów, co ma ułatwić migrację w celach edukacyjnych i wyrównywać szanse mieszkańców. To szczególnie ważne w kontekście rosnących cen najmu mieszkań. Programy BSK (budownictwa socjalnego i komunalnego) oraz SBC (preferencyjnych kredytów dla społecznego budownictwa czynszowego) zostaną rozszerzone, a ich beneficjentami staną się także uczelnie wyższe.

Dodatkowo, projekt ma likwidować zbędne bariery administracyjne i prawne w budownictwie mieszkaniowym. Gminy zyskają możliwość modyfikacji minimalnego wskaźnika liczby miejsc postojowych w inwestycjach mieszkaniowych, dostosowując go do lokalnych uwarunkowań. Korekta w ustawie o gospodarce nieruchomościami ograniczy obligatoryjne udzielanie pomocy publicznej de minimis tylko do sprzedaży gruntów ich użytkownikom wieczystym.

Inne ważne zmiany

Projekt przewiduje także dostosowanie przepisów do nowych regulacji unijnych dotyczących pomocy de minimis dla społecznych agencji najmu. Wprowadzi także nowy wzór świadectwa uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w formie dwustronnej, spersonalizowanej karty identyfikacyjnej, która będzie również dostępna w aplikacji mobilnej mObywatel. W tym celu ministerstwo będzie miało dostęp do zdjęć z Rejestru Dowodów Osobistych.

Projekt ma zagwarantować długofalowy efekt inwestycji wspieranych ze środków budżetu państwa, z uwzględnieniem społecznego charakteru tworzonego zasobu mieszkaniowego. Proponuje się całkowity zakaz wyodrębniania na własność lokali wybudowanych w ramach programu SBC oraz wydłużenie okresu sprzedaży lokali z programu BSK do 25 lat, po cenie rynkowej (bez bonifikaty), a uzyskane środki mają być przeznaczane na rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego.