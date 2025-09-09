Koniec z manipulacją przy cenach mieszkań w Polsce

Do tej pory wielu klientów spotykało się z sytuacją, w której ceny mieszkań nie były podawane wprost, a trzeba było dzwonić do biura sprzedaży albo umawiać się na spotkania. Od 11 września to się zmienia – każda cena ma być widoczna od razu online.

Reklama

Dotychczas obowiązek publikacji cen obejmował wyłącznie inwestycje wprowadzone na rynek po 11 lipca 2025 roku, czyli od dnia wejścia w życie ustawy. Okres przejściowy właśnie się kończy i od 11 września przepisy obejmą już wszystkie inwestycje dostępne na rynku.

Deweloperzy muszą zamieścić ceny mieszkań na stronie internetowej

Jak wspomnieliśmy, obowiązek obejmie wszystkie inwestycje – zarówno te dopiero rozpoczęte, jak i prowadzone od lat. Dzięki temu:

kupujący łatwiej porówna oferty różnych firm,

nie będzie już miejsca na sztuczne zawyżanie cen i potem oferowanie „rabatu”,

rynek stanie się bardziej czytelny.

Reklama

Co to oznacza dla szukających mieszkań?

Przede wszystkim – większą pewność. Każdy Kowalski będzie mógł sprawdzić cenę metra kwadratowego i całościową wartość mieszkania bez pytania pośredników. To także koniec kombinacji i targowania się na oślep.

Eksperci podkreślają, że jawność cen to krok w stronę zdrowszej konkurencji pomiędzy deweloperami. Ci, którzy do tej pory grali na niejasnych zasadach, będą musieli działać uczciwie.

Nowa era na rynku mieszkań

Wprowadzenie jawnych cen mieszkań to duży krok w stronę transparentności. Dla klientów – wygoda i poczucie bezpieczeństwa, dla rynku – większa stabilność. Od września zakup mieszkania stanie się prostszy: bez dopytywania, bez kombinacji, wszystko czarno na białym.