Dlaczego przy pompach ciepła rachunki za prąd są tak wysokie?

O powód takie stanu rzeczy portal SmogLab zapytał Pawła Lachmana, czyli prezesa zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Jego zdaniem tak wysokie rachunki przy wykorzystywaniu pomp ciepła jako źródła ogrzewania mogą być wynikiem źle dobranego lub nieodpowiednio zamontowanego urządzenia. Ekspert twierdzi, że w razie prawidłowego montażu i doboru takie kwoty nie powinny mieć miejsca.

W jakich warunkach pompa ciepła może wiązać się z wysokimi rachunkami?

Kiedy rachunki są wysokie, najpewniej budynek ogrzewany jest głównie za pomocą grzałki elektrycznej, więc być można dobrana pompa jest za mała. Instalacja może być wykonana nieprawidłowo. Rachunki za prąd mogą być bardzo wysokie, jeśli pompa ciepła jest zamontowana w takim budynku, który nie ma izolacji.

"W takich sytuacjach to zwykle nie jest jeden błąd, tylko ich zestaw. Jeżeli popełnimy błędy w przypadku kotła gazowego lub olejowego, to efekty negatywne nie będą aż tak duże. Kiedy dobór i instalację przeprowadzi się byle jak w przypadku pompy ciepła – nawet, gdy jest ona dobrej jakości – efekty te mogą być wyraźnie odczuwalne" – mówi Paweł Lachman.

Na co zwracać uwagę przy kupnie i montażu pompy ciepła?

Aby ustrzec się nieprzyjemności związanych z wysokimi rachunkami, należy przede wszystkim zatrudnić do montażu dobrą firmę instalacyjną. Tutaj często pomocne są rekomendacje osób, które już z takich usług korzystały, warto również przyjrzeć się tym działalnościom, przeczytać opinie.

Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła uczula przed przedstawicielami handlowymi,, którzy przychodzą do domu potencjalnego klienta i na przykład oferują 100-proc. dofinansowanie z 50-proc. przedpłatą. Zdaniem eksperta w takich firmach najważniejszy jest duży zysk, który jednak nie zawsze idzie w parze z jakością. Od kiedy takich usług na rynku jest coraz więcej, tym częściej zgłaszany jest nieprawidłowy montaż czy wysokie rachunki. Warto podkreślić, że nie wszystkie firmy działają w ten sposób i wiele z nich działa w pełni uczciwie, jednak należy być czujnym.

Warto być sceptycznym w przypadku firm, które są agresywne w swoich działaniach, osaczają klientów, przychodzą do domów bez wcześniejszego uprzedzenia, namawiają na dotację wynoszącą 100 proc. Zastanowić powinny również te firmy, które proponują klientom pieniądze za to, że podpiszą wniosek o dofinansowanie.

Jakie domy nie nadają się do montażu pomp ciepła?

Zamontowanie pomp ciepła w nieprzystosowanym budynku może wiązać się z przykrymi konsekwencjami w postaci rachunków grozy. Warto przeprowadzić analizę domu pod kątem energetycznym, aby upewnić się, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne. Nienadający się dom to na przykład taki, który ma stare okna czy nie ma izolacji cieplnej.

"Inny przykład to wysokotemperaturowa instalacja grzewcza. Pompa ciepła najczęściej nie będzie do tego pasować. I jeżeli w takiej sytuacji pompa ciepła zostanie dobrana byle jak – będzie mieć małą moc i dużą grzałkę, to udział pracy grzałki będzie duży i koszty wzrosną dwa czy dwa i pół razy. Przy dobrze dobranym urządzeniu grzałka powinna pracować kilkadziesiąt godzin w ciągu roku, zużywając około jeden procent energii" – mówi w wywiadzie dla SmogLab Paweł Lachman.