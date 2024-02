Stworzenie przytulnego i ciepłego domu jest szczególnie ważne zwłaszcza w chłodniejsze i ciemniejsze miesiące – w tym dłużący się styczeń czy wietrzny, chłodny luty. To właśnie zimą wiele osób upatruje dom jako miejsce relaksu i mile spędzonego czasu.

Przytulny wystrój mieszkania można osiągnąć przez zastosowanie kilku prostych i skutecznych technik. Ważne są m.in. dobór ciepłych, przyjemnych kolorów, oświetlenia w postaci np. lamp stołowych i świeczników, a także przez dodanie tekstyliów takich jak miękkie poduszki, pledy i dywany. Warto też dodać elementy, które odzwierciedlają twoją osobowość i zainteresowania, takie jak zdjęcia, obrazy czy ulubione książki oraz rośliny doniczkowe. Warto też utrzymywać w domu porządek oraz stosować aromaterapię korzystając z zapachów, które lubisz, świeczek i olejków eterycznych. Przytulności może dodać także… muzyka i delikatne dźwięki płynące z głośnika. Co jeszcze warto zrobić, by nasz dom był przytulny?

Stylistka wnętrz Victoria Foster przedstawia na łamach thesun.co.uk wskazówki, jak sprawić, by dom był przytulny i jakich błędów unikać, by przestrzeń nie wydawała się zimna.

Rozmieszczenie mebli

Zdaniem Victorii Foster, nieprawidłowo rozmieszczone meble mogą zakłócać funkcjonalność salonu, czyli przestrzeni, która jest przeznaczona do relaksu i spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną. "Z tego względu kluczowe jest prawidłowe umieszczenie większych mebli, takich jak sofy i krzesła. Zaplanuj układ salonu z myślą o wygodnych miejscach do rozmów, sprawiając, by miejsca do siedzenia sprzyjały kontaktom towarzyskim. Choć zależy to głównie od wielkości i kształtu pomieszczenia, połączenie dwu- i trzyosobowych sof prostopadle z dużym stolikiem kawowym lub podnóżkiem zapewnia świetną przestrzeń do stworzenia przytulnej atmosfery" - tłumaczy.

Brak właściwego oświetlenia

Jak podkreśla Foster, "poleganie na jednym źródle oświetlenia może stwarzać ciemne kąty, które sprawią, że pomieszczenie stanie się zimne i nieatrakcyjne. Z kolei szczególnie jasne oświetlenie górne może być zbyt jasne i utrudniać relaks". Dodanie lamp podłogowych lub stołowych może nadać pomieszczeniu nowy wymiar. Przytulności dodają także łańcuchy z lampkami. Ważne, by wybierając żarówki decydować się na te o ciepłej barwie.

Zaniedbanie przestrzeni na podłodze

"Posiadanie gołej podłogi może sprawić, że salon będzie wydawał się niekompletny i mniej zachęcający. Niezależnie od tego, czy masz podłogę z drewna, podłogę laminowaną czy dywan, każdy rodzaj podłogi może być ozdobiony dodatkami, aby stworzyć więcej ciepła w pomieszczeniu" – przekonuje Foster.

Jej zdaniem, dywaniki pomagają wyznaczyć miejsce do siedzenia i dodają ciepła oraz tekstury do pomieszczenia. "Warto zwrócić uwagę by ich rozmiar pasował do istniejącego układu mebli, był wystarczająco duży i zmieścił się pod przednimi nóżkami sofy" – mówi stylistka.

Brak dekoracji ściennych

Gołe ściany lub nieodpowiednio dobrane dzieła sztuki mogą sprawić, że salon będzie wydawał się surowy i zimny. "Wykorzystaj przestrzeń na ścianach, by spersonalizować pokój za pomocą starannie dobranych dzieł sztuki, wiszących roślin, które mogą stać się dekoracją, luster lub innych wiszących dekoracji ściennych” – wylicza Foster. Stylistka zaleca także, by zwrócić uwagę na rozmiar obrazu w stosunku do wielkości pomieszczenia i starać się zachować symetrię oraz wybrać jeden motyw lub styl dla każdego pokoju.

Niestosowanie zrównoważonej kolorystyki

"Nadużywanie jednego koloru lub nieużywanie kolorów uzupełniających może sprawić, że salon będzie sprawiał wrażenie, jakby czegoś w nim brakowało" – podkreśla stylistka. "Możesz stworzyć zrównoważoną paletę kolorów, mieszając zarówno ciepłe, jak i chłodne odcienie, a jeśli nie jesteś wielkim fanem kolorów, możesz subtelnie wprowadzić je do pokoju za pomocą akcesoriów, poduszek, roślin i dzieł sztuki, aby dodać żywości i zainteresowania" – dodaje.

Minimalistyczny wystrój

Foster podkreśla także, że choć minimalizm jest obecnie dość modny nie jest to najprzytulniejsza estetyka. "Brak osobistych akcentów i akcesoriów może sprawić, że salon stanie się bezosobowy i mało zachęcający"- wyjaśnia. Jej zdaniem warto udekorować salon ważnymi dla nas dziełami sztuki, dekoracyjnymi poduszkami lub innymi osobistymi przedmiotami. "Uczyń swoje ulubione przedmioty centralnymi elementami pokoju i wprowadź różne elementy za pomocą roślin lub luster, by dodać ciepła i osobowości" - radzi.

Brak miejsca do przechowywania rzeczy

Choć minimalizm może wydawać się bezosobowy, posiadanie zbyt dużej ilości rzeczy lub bałaganu również nie jest pożądane. Brak wystarczającej ilości miejsca do przechowywania może prowadzić do zagracenia salonu, przez co wydaje się on zdezorganizowany i chaotyczny.

"Aby uzyskać ciepły, przytulny, ale uporządkowany pokój, ważne jest, aby zainwestować w stylowe rozwiązania do przechowywania, takie jak wbudowane półki, ukryte schowki czy szafki" – zaznacza Foster. "Pomaga to utrzymać uporządkowaną przestrzeń, jednocześnie przyczyniając się do ogólnego projektu i dodając estetyczne elementy, które dodają głębi estetyce, a co za tym idzie – sprawiają, że wnętrze staje się jeszcze bardziej przytulne" - podsumowuje.