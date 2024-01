Zakaz palenia w kominkach w przepisach

Ze względu na złą jakość powietrza, szczególnie zimą, w okresie grzewczym, wprowadzanych jest coraz więcej rozwiązań prawnych, które mają zmienić ten stan rzeczy. Na początku 2022 roku weszła w życie dyrektywna unijna, która nazywana jest Ekoprojektem i zgodnie z nią wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą zadbać o to, by stosowane w nich urządzenia energetyczne spełniały normy emisji. W związku z tym dyrektywa przedstawia wytyczne nie tylko w związku z kotłami, lecz także właśnie kominkami.

Zakaz palenia w kominkach w całej Polsce w 2024?

W sezonie grzewczym zakaz palenia w kominku obowiązuje w całej Polsce w "dni smogowe". Wówczas zanieczyszczenia pyłem przekraczają 50 μg/m³. Nie można wtedy korzystać z ogrzewania kominkiem, jednak tylko wtedy, gdy nie jest to jedyne źródło ogrzewania budynku.

W niektórych województwach zakazane przez większość roku – od końca kwietnia do końca grudnia. Takie wymagania mogą być coraz powszechniejsze.

Jeżeli kominki nie spełniają norm ekologicznych, rozpalanie w nich jest zabronione, aktualnie jednak nie przez cały czas, a w tych dniach, w których powietrze nie ma dobrej jakości – stężenie pyłów PM10 musi przekraczaj obowiązujące normy. Taki zakaz występuje również w przypadku, kiedy normy są tak znacząco przekroczone, że występuje "dzień smogowy". Wówczas zakaz palenia w kominkach obowiązuje wszystkich – nawet jeżeli kominki są nowe i spełniają wszystkie normy przewidziane w dyrektywie unijnej.

Co jednak istotne, powyższe zakazy dotyczą kominków w sytuacji, gdy nie są one jedynym źródłem ciepła w domu – jeżeli dom czy mieszkanie ogrzewane są wyłącznie przez kominek, można w nim rozpalać, nawet kiedy powietrze ma bardzo złą jakość.

Instalacja kominków. Czy jest możliwa?

Czy w związku z przepisami można instalować kominki w nowych budynkach? Jak najbardziej, jednak uchwały antysmogowe tworzone przez województwa wyraźnie zaznaczają, że jeśli ktoś decyduje się na instalację kominka, to musi on spełniać wszystkie normy dyrektywy zwanej Ekoprojektem. Dzieje się tak nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej. W związku z tym nie ma dzisiaj możliwości kupna kominka, który nie będzie spełniał norm, chyba że zdecydujemy się na zakup z drugiej ręki.

W niektórych miejscowościach, na przykład Wrocławiu, Toruniu, Włocławku czy Ciechocinku, nie można zamontować w domu czy mieszkaniu kominka, jeżeli jest możliwość podłączenia się w tym miejscu do sieci gazowej lub ciepłowniczej lub kominek ma stanowić jedyne źródło ogrzewania budynku.

Czy czekają nas dalsze zmiany? Zakaz palenia w kominku 2024

Każde województwo opracowało uchwałę antysmogową i wprowadza ją etapami w życie. W związku z tym z pewnością czekają nas dalsze zmiany w zakresie palenia w kominkach, jednak będą one stopniowe.

Aktualnie dyrektywa unijna nie zakazuje palenia w kominkach, a jedynie ustala wytyczne dotyczące ich norm jakościowych. Nie w każdym województwie są wprowadzane zakazy, zdarza się, że zezwala się na korzystanie ze starszych kominków pod warunkiem zakupu urządzeń, które zmniejszą ich szkodliwą emisyjność. W tym momencie w naszym kraju całkowity zakaz wprowadził Kraków.

Jeżeli więc ktoś aktualnie decyduje się na kominek w swoim domu lub mieszkaniu, może to zrobić i ma do tego prawo – najistotniejsze jest to, aby takie urządzenie spełniało obowiązujące normy.

W przypadku korzystania z biomasy – ważne jest to, by nie spalać biomasy o wilgotności powyżej 20 proc., czyli drewno powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.