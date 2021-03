Sezon jesień-zima

Reklama

Wybierając nowe mieszkanie w chłodniejszą część roku, możemy liczyć na… niższe ceny klimatyzacji. To coraz częstsza praktyka nawet w Polsce. Do jej montażu niezbędne są oczywiście odpowiednie zgody. To rozwiązanie, o którym często myślimy dopiero w momencie, gdy przychodzą upały. Tymczasem najlepiej zdecydować się na nią jesienią lub wczesną wiosną.

Wprowadzając się do nowego mieszkania, często urządzamy je etapami – zaczynając od najistotniejszych elementów. Wskutek tego balkon czy ogród jest prawdopodobnie jednym z ostatnich miejsc, które zaaranżujemy – na pierwszy ogień idzie łazienka, kuchnia i sypialnia. Jeśli zaś zaczniemy wykańczanie zimą, to nawet decydując się na stopniowe doposażanie, zdążymy przygotować swój ogródek lub balkon na pierwsze naprawdę ciepłe dni. Co istotne, w sklepach z artykułami domowymi możemy liczyć na wyprzedaże – wprowadzana jest bowiem kolekcja na przyszły rok.

Tym, co może być niekorzystne przy przeprowadzce zimą, jest temperatura. Wykańczanie wnętrza podczas mrozów i przy dużej wilgoci powietrza prawdopodobnie nie będzie komfortowe. Produkty schną wolniej, trudniej też pozwolić sobie na tak dobre wietrzenie pomieszczeń jak latem.

Sezon wiosna-lato

Z kolei decydując się na kupno nowego mieszkania w ciepłych miesiącach, odnosimy duże korzyści głównie ze względu na warunki pogodowe. Wykończenie wnętrz jest łatwiejsze: powłoki schną szybciej, nietrudno też o dobre wywietrzenie lokalu. Jest dłużej jasno – co pozwala na efektywniejsze prace nad aranżacją.

Łatwiej wówczas urządzić w pełni ogródek, bo to właśnie ten moment jest najlepszy na sadzenie wielu roślin. Można niemal od razu stworzyć własną przestrzeń do relaksu. Dla niektórych może okazać się istotnym fakt braku konieczności ogrzewania przez pierwsze miesiące – jest to przecież czas, w którym wydajemy najwięcej na wyposażenie do domu. Rozsądne planowanie wydatków przy pierwszym mieszkaniu jest bardzo istotne.

Choć wykończenie mieszkania będzie łatwiejsze w ciepłych miesiącach, to musimy liczyć się niekiedy z nieco dłuższym czasem oczekiwania na ekipę remontową. Prawdopodobnie będzie nam zależało na jak najszybszym wykończeniu balkonu lub ogródka, aby móc skorzystać z ciepłych dni.

Różne potrzeby

Istnieją różne typy klientów. Jedni poszukują mieszkania z uwagi na konkretną, niekiedy nawet nagłą potrzebę i nie biorą pod uwagę uwzględniania tej decyzji od pory roku. Inni z kolei są w stanie czekać na konkretny moment. Najlepiej, jeśli inwestycja jest już gotowa, ale w przypadku wielu osiedli wchodzących do sprzedaży najkorzystniejsze oferty rozchodzą się najszybciej i trudno jest wskutek tego czekać. Tak jest również w przypadku mieszkań, których sprzedaż rusza jeszcze na etapie tak zwanej dziury w ziemi. Wówczas musimy liczyć się z tym, że kiedy inwestycja będzie już zbudowana, najciekawsze mieszkania mogą już nie być wolne - opowiada Emil Basta, pracownik dewelopera WPBM "Mój Dom" SA.

Jak dodaje: Ludzie niekiedy zastanawiają się również nad tym, czy istnieje jakaś najkorzystniejsza pora ze względu na ceny mieszkań. Nie ma tu jednak reguły. Ceny mieszkań nie będą spadać przede wszystkim ze względu na realne odzwierciedlenie w kosztach budowy.

Pewne jest jedno: nie istnieje jeden konkretny czas, w którym kupno nieruchomości jest najkorzystniejsze. Każdy powinien kierować się indywidualnymi potrzebami – zwracając uwagę zarówno na warunki do wykończenia mieszkania, jak i możliwość wprowadzenia się do nowego lokum.