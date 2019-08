O to, ile kosztuje podatników wynajem nieruchomości przy ul. Parkowej w Warszawie, zapytała posłanka PO Izabela Leszczyna. I do KPRM wysłała pismo; w trybie dostępu do informacji publicznej.

- Wynajęcie tej willi kosztuje Kancelarię Senatu 5600 zł netto. To powiedział sam marszałek Karczewski. Natomiast ja, ze źródeł zbliżonych do Kancelarii Premiera Rady Ministrów wiem, że koszty utrzymania tej willi są wyższe – mówiła Izabela Leszczyna. - Chciałabym po prostu dowiedzieć się w imieniu podatnika, co się dzieje z pieniędzmi podatników, na co one są wydawane i czy nie jest tak, że część tych pieniędzy pod stołem zostaje przekazywana na dodatkowe apanaże w tej willi. Myślę, że ludzie mają prawo to wiedzieć.

Wydatkom Stanisława Karczewskiego przyjrzał się także "Newsweek". Cytowany polityk PiS mówi w tygodniku: Żaden z marszałków nie wpadł na to, by zamieszkać w premierowskiej willi. Ale Karczewski kocha luksus pod warunkiem, że to nie on płaci.

Tygodnik pisze też, że "za wynajem 180-metrowego mieszkania o podobnym standardzie w tej okolicy na wolnym rynku trzeba zapłacić miesięcznie 15-20 tysięcy złotych".