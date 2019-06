"Wydobywamy Polskę z głębokiej zapaści, a jak "sprawy idą we właściwym kierunku, za 2-4 lata nadzieja na lepszą przyszłość może być większa" - mówił premier.

Mówiąc o programie Mieszkanie+, szef rządu stwierdził, że jest to program "skomplikowany", ale "kilkadziesiąt tys. mieszkań w różnej fazie zaawansowania budów w tym roku będzie widocznych". Jak ocenił, kilkadziesiąt tys. w stosunku do 150 tys. oddawanych rocznie w całym kraju mieszkań "to już nie jest nic". Kula śniegowa idzie we właściwym kierunku - dodał.

Według Morawieckiego, Mieszkanie+ w 2020-2021 r. będzie już poważnym impulsem skłaniającym developerów i spółdzielnie do obniżania cen i zwiększenia skłonności młodych ludzi do pozostania w kraju.