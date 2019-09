Jak podano w poniedziałkowym komunikacie prasowym, "przez dwa miesiące zainteresowani Mieszkaniem plus w Zamościu mogli wypełniać ankiety dotyczące preferencji mieszkaniowych". "Wypełniło je ponad pół tysiąca osób, co oznacza blisko 6 chętnych na jedno mieszkanie".

"Wśród pytań były zarówno te dotyczące preferowanego metrażu oferowanych mieszkań, a także rodzaju umowy – najmu instytucjonalnego lub najmu z dojściem do własności" - podano w komunikacie. "Większość jest zainteresowana najmem z dojściem do własności – taką odpowiedź wskazało 93 proc. osób" - podano w komunikacie.

Jak wynika z analizy ankiet w Zamościu, przygotowanej przez rzecznik PFR Nieruchomości Ewę Sytę "najwięcej, bo blisko 50 proc. badanych, chce zamieszkać w lokalu 3-pokojowym, z kolei na 2-pokojowe mieszkanie zdecydowałoby się prawie 30 proc. ankietowanych".

"67 proc. chce wprowadzić się do mieszkania wykończonego pod klucz. Jeśli chodzi o sytuację mieszkaniową ankietowanych, to najczęściej wskazywali oni, że obecnie wynajmują mieszkanie na rynku komercyjnym (41 proc.) bądź mieszkają u rodziców (45 proc.). Respondenci zainteresowali się programem Mieszkanie plus, ponieważ nie mają obecnie własnego mieszkania (65 proc.), a także nie stać ich na kredyt mieszkaniowy (50 proc.)" - wynika z ankiety.

PFR Nieruchomości podaje także, że "ankietowani zamieszkują głównie gminę Zamość (74 proc.) i mają przeważanie od 21-40 lat (78 proc.)".

PFR Nieruchomości poinformował, że "do Urzędu Miasta w Zamościu wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę osiedla w ramach programu Mieszkanie plus przy ul. Parkowej". "Rozpoczęcie budowy jest planowane jesienią tego roku. Do 17 września trwa przetarg na generalnego wykonawcę" - podano.

Jak każdy samorząd, także Zamość chce zatrzymać mieszkańców tak, aby pracowali, płacili podatki i wiązali swoją przyszłość z miastem - powiedział prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz, cytowany w komunikacie. Lokalny rynek pracy prężnie się rozwija. Barierą jest brak mieszkań i tu zaczyna się rola spółki PFR Nieruchomości, która realizując program Mieszkanie plus chce ten deficyt zmniejszyć. Jestem przekonany, że inwestycja, która wkrótce się rozpocznie, da mieszkańcom miasta 96 powodów, by pozostać w Zamościu - dodał Mirosław Barszcz.

W Zamościu na niespełna hektarowej działce powstanie osiedle z sześcioma, trzypiętrowymi blokami. Będą tam lokale od kawalerek do czteropokojowych. Grunt wskazany przez miasto ma zapewnioną niezbędną infrastrukturę społeczną – w promieniu kilometra od planowanej inwestycji są szkoły oraz przedszkole, a także liczne sklepy spożywcze. Ponadto w mieście są trzy uczelnie wyższe.

W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus powstało 867 lokali w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Gdyni, Jarocinie oraz Kępnie. Kolejnych 864 jest w trakcie budowy – są to inwestycje w Katowicach, Jarocinie, Dębicy oraz Kępicach.

W trakcie projektowania jest kolejnych 18 tys. lokali w całej Polsce. Jak wynika ze statystyk zamieszczonych na stronie mplus.pl, potencjał gruntów przeznaczonych pod Mieszkania plus wynosi 120 tys. mieszkań.