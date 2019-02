Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp

W ofercie mamy mieszkania w kwocie od 3900 zł/mkw., które dostępne są w inwestycji Słoneczne Miasteczko w Krakowie. W tym projekcie można kupić lokale, których ceny całkowite zaczynają się od 200 tys. zł.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Najtańsze mieszkania możemy zaproponować w inwestycji Wrzosowa Aleja położonej na warszawskiej Białołęce. Mieszkanie o powierzchni 30 mkw. można w niej nabyć w cenie od 199 tys. zł.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Najtańszym mieszkaniem pod względem ceny metra kwadratowego, jakie mamy w sprzedaży jest lokal o powierzchni 85 mkw. w warszawskiej inwestycji Omulewska 26, który kosztuje 6880 zł/mkw.

Wojciech Duda, wiceprezes zarządu w Duda Development

Najtańsze mieszkanie w poznańskiej inwestycji Fyrtel Wilda to kawalerka o metrażu 30 mkw. w cenie 269 tys. zł. W Diasferze Łódzkiej jednopokojowy lokal o powierzchni 25 mkw. można kupić za 199 tys. zł.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Najtańsze mieszkanie, jakie mamy w ofercie to lokal o powierzchni 33 mkw. w gdańskiej inwestycji Wolne Miasto, który kosztuje 247 tys. zł. W najniższej cenie za metr kw. w tym osiedlu – 6300 zł oferujemy mieszkania o metrażu 75-78 mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

W inwestycji Warszawski Świt, która zlokalizowana jest na warszawskim Targówku przy ulicy Poborzańskiej oferujemy dwupokojowe mieszkania w cenie od ponad 306 tys. zł. W projekcie Willa Ochota, usytuowanym przy ulicy Mszczonowskiej dwa pokoje kosztują od 364 tys. zł, natomiast w inwestycji Apartamenty Okopowa 59A, położonej w biznesowej części Warszawy – na Woli, ceny mieszkań zaczynają się od 10 399 zł/mkw.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

Grupa CTE oferuje najtańsze mieszkania w inwestycji Rędzińska, zlokalizowanej we wrocławskich Maślicach. Obecnie zostało nam kilka mieszkań dwupokojowych o metrażu 44-50 mkw., w cenie od 5600 zł/mkw. do 5900 zł/mkw. Domy w planowanej inwestycji o nazwie Rodzinne Żerniki będą kosztowały od 4600 zł/mkw. do 5100 zł/mkw.

Piotr Tarkowski, pełnomocnik zarządu Allcon Osiedla

Najtańszym mieszkaniem w naszej ofercie jest kawalerka o powierzchni 26 mkw., zlokalizowana w inwestycji Nexo Apartamenty nad Morzem w Pucku, która kosztuje 220 tys. zł. W Gdańsku najtańsze jest dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 47 mkw. położone na Morenie w inwestycji Zielona Aleja, za które trzeba zapłacić 368 tys. zł. W Gdyni natomiast oferujemy dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 40 mkw. w Osiedlu Gdyńskim w cenie 296 tys. zł.