Przesłaniem stylu cosagach jest życie w zgodzie z naturą, w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Styl ten jest odpowiedzią na duńską filozofię hygge. Sprawdź, jak zaaranżować wnętrze naturalnymi materiałami i cieszyć się relaksem przez cały rok.

Meble w stylu cosagach

Meble w tym stylu cechują się przede wszystkim naturalnym materiałem wykonania. Drewniane, z widocznymi słojami bryły w ciepłych kolorach idealnie wpiszą się w klimat. Jeśli jesteś fanką mebli w skandynawskiej szarości – one również znajdą swoje miejsce w aranżacji w stylu cosagach. Zwróć uwagę na urokliwe kształty frontów, przypominające okiennice drewnianego domu, które sprawiają, że mebel nabiera sielskiego charakteru. Wybierz te w ulubionym kolorze, dobierz dodatki z naturalnych materiałów w ciepłych barwach i delektuj się chwilami w gronie najbliższych!

Materiały dodają ciepła

Miękkie dywany, pledy i koce to obowiązkowy element aranżacji w stylu cosagach. Zdecyduj się na wybór tkanin w charakterystyczną szkocką kratę lub wybierz materiały w swoich ulubionych kolorach, dopasowane do reszty przestrzeni. Pamiętaj, aby wybierać naturalne barwy ziemi - kremowe beże czy uniwersalną biel – zbudujesz w ten sposób przytulny nastrój i oddasz klimat cosagach. W zakresie tekstyliów, nie musisz się ograniczać. Na swojej sofie umieść kilka poduszek różnej wielkości, a tuż obok ułóż wełniany koc. Na nastrój panujący we wnętrzach mają też wpływ zasłony. Zdecyduj się na grube, mięsiste materiały, najlepiej w kolorach lekko kontrastujących ze ścianami.

We wnętrzu w stylu cosagach nie może zabraknąć drewnianych akcentów, zarówno w kontekście mebli, jak również w odniesieniu do dodatków aranżacyjnych. Wybierz wzory, na których wyraźnie widać słoje drzew – stworzysz wnętrze surowe i tym samym podkreślisz naturalne piękno - Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji salonów Agata

Szczęście blisko natury

Naturalne materiały i dodatki to jedne z głównych elementów, które oddają ideę cosagach. Choć ten szkocki styl kojarzy się bardziej z zimą niż z latem, z pewnością sprawdzi się też podczas cieplejszych miesięcy. Miłośnicy cosagach zimą mogą odnaleźć swoje miejsce w drewnianych domach, przed kominkiem. Natomiast w lecie zbliżyć się do natury, m.in. wypełniając swoje wnętrza roślinnymi akcentami. W domach w stylu cosagach nie może zabraknąć bukietów z owoców dzikiej róży, suszonych traw i wrzosów. Znaczącą rolę odgrywają również odpowiednio dopasowane wazony, spójne kolorystycznie z pozostałymi elementami wystroju wnętrza.

Szkocki sposób na życie

Styl cosagach to nie tylko przytulnie urządzone wnętrze. To filozofia i styl życia związany w dużej mierze z formami spędzania wolnego czasu. Według tej idei szczęście należy celebrować z bliskimi w przyjaznej atmosferze. Jest to przebywanie w gronie znajomych i rodziny, odpoczynek i wspólne jedzenie. Nie zapomnij zatem wydzielić w swoim salonie miejsca na wspólne, wieczorne rozmowy z tymi, którzy są dla Ciebie szczególnie ważni.

Styl, w jakim jest urządzone wnętrze naszego mieszkania znacząco wpływa na panujący w nim nastrój, jednak warto pamiętać, że dom to przede wszystkim bliscy i bez względu na to, jakie panują trendy, to właśnie rodzinie powinniśmy poświęcać najwięcej uwagi.