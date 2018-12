Argumenty na nie

Mieszkania w kamienicy niektórym z nas kojarzą się tylko i wyłącznie z samymi problemami. Nawet, gdy lokal mieszkalny jest zadbany, to często stan techniczny całego budynku może pozostawiać wiele do życzenia. W centrach największych miast w Polsce nadal można spotkać historyczne budynki, których właściciele nie mieli wystarczających środków na wymianę instalacji. Agata Polińska z serwisu Otodom zaznacza, że w takich kamienicach często funkcjonuje jeszcze ogrzewanie węglem. - W skrajnych przypadkach nadal występuje tylko jedna ubikacja na piętrze. Trzeba również wspomnieć o grubych murach. Latem, podczas upałów mogą one stanowić nie lada atut, z kolei zimą mogą przekładać się na wyższe opłaty za ogrzewanie – dodaje.

Najtańsze mieszkania w kamienicy na sprzedaż

Miasto Cena całkowita (zł) Cena (zł/mkw.) Powierzchnia (mkw.) Liczba pokoi Piętro Rejon Rok budowy

Warszawa 160 000 6 079 26,32 1 Parter Włochy 1960

Kraków 155 000 7 381 21,00 1 1 Łagiewniki 1960

Wrocław 145 000 4 394 33,00 2 1 Psie Pole 1930

Gdańsk 175 000 4 426 39,54 3 1 Rudniki 1920

Poznań 129 000 2 932 44,00 2 1 Łazarz 1930

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom

W stolicy najtańsze mieszkanie zlokalizowane w kamienicy, to kawalerka po generalnym remoncie, o powierzchni 26,32 mkw. Trzeba za nią zapłacić 160 tys. zł. 155 tys. zł musi wyłożyć chętny na 21-metrową kawalerkę w Łagiewnikach, w Krakowie. W Poznaniu na chętnych czeka lokal przeznaczony do remontu o powierzchni 44 mkw. Na tą nieruchomość wystarczy 129 tys. zł. Obecny właściciel żąda jednak gotówki.

Historia na co dzień

Często największy atut lokalu mieszkalnego znajdującego się w kamienicy stanowi lokalizacja samego budynku. Kamienice często usytuowane są w najatrakcyjniejszych zakątkach miasta, blisko centrum. Zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich pozwala to cieszyć się wyjątkowymi widokami z okna, w historycznej części miasta. – Ponadto mieszkania w kamienicach zwykle cechują się dużą powierzchnią, która razem z wysokimi sufitami, często zbliżonymi do 3 metrów, daje poczucie przestrzeni. Warto również zaznaczyć, że wybór takiego lokalu sprawia, że codziennie można budzić się i zasypiać w towarzystwie historii – wskazuje Jarosław Krawczyk, z serwisu Otodom. Poza tym dzisiaj w odnowionych kamienicach sprzedawane są jednostki mieszkalne o standardzie apartamentowym, przypominające swoim charakterem bardziej lofty niż zwykłe mieszkania. Wszystkie te atuty sprawiają jednak, że za wyremontowane mieszkania w odnowionych kamienicach trzeba słono zapłacić.

Najdroższe mieszkania w kamienicy na sprzedaż

Miasto Cena całkowita (zł) Cena (zł/mkw.) Powierzchnia (mkw.) Liczba pokoi Piętro Rejon Rok budowy

Warszawa 7 500 000 30 992 242,00 5 4 Śródmieście 1915

Kraków 5 125 000 25 000 205,00 6 2 Stare Miasto b.d.

Wrocław 1 999 000 6 631 301,47 7 1 Borek 1907

Gdańsk 1 998 000 15 066 132,62 3 2 Stare Miasto 1953

Poznań 1 771 690 11 500 154,06 5 2 Łazarz 1930

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom

Aby zostać właścicielem najdroższego mieszkania mieszczącego się w warszawskiej kamienicy trzeba naprawdę głęboko sięgnąć do kieszeni. W tym przypadku kwota bagatela 7,5 mln zł to stawka za lokal o powierzchni 242 mkw., który znajduje się w gruntownie wyremontowanym budynku na Śródmieściu pochodzącym z 1915 roku. Starsza, bo wybudowana w 1907 roku jest kamienica we Wrocławiu, w której wystawiono na sprzedaż lokal o metrażu przekraczającym 301 mkw. Cena wynosi niecałe 2 mln zł. Podobne pieniądze są potrzebne na najdroższe lokum w gdańskiej kamienicy. Datowana jest ona jednak już na drugą połowę XX wieku. W Poznaniu za blisko 1,8 mln zł jest do wzięcia nieruchomość o powierzchni 154 mkw. w kamienicy z 1930 roku, która obecnie przechodzi proces całościowej rewitalizacji.