- Jesteśmy na przesileniu rynku mieszkaniowego, przesileniu na pograniczu boomu - nie ma już tak szybkich cen wzrostu nieruchomości jak wcześniej, ale niewątpliwie budujemy rekordową liczbę mieszkań. Utrzymuje się ona na tym samym poziomie, co sugeruje, że to szczyt możliwości wytwórczych. Ceny rosną, ostatnio ten wzrost cen przyspieszył – w tym roku jest to już 6-7 proc. w skali roku. Sygnałem przesilenia jest również to, że spada ilość sprzedanych mieszkań co sugeruje, że Polacy zaczynają ostrożnie patrzeć na rynek i zaczynają oceniać, że dla nich ten wzrost jest za duży” - powiedział Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Przekonanych, że ceny nieruchomości wzrosną jest o 8 pp. więcej osób niż rok temu.

Z badania wynika, że połowa Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że ceny domów nigdy nie spadają - jest to o 17 pp. więcej niż w 2017 r.

- Przekonanie, że ceny nieruchomości nigdy nie spadają było jedną z pułapek poznawczych, które przyczyniły się do kryzysu finansowego w 2008 roku. Wówczas w wielu krajach świata, w tym w Polsce, rozpoczął się kilkuletni okres spadku cen domów i mieszkań. To niepokojąca obserwacja, gdyż (mylne) przekonanie o stale rosnących cenach domów i mieszkań może podsycać złudzenie, że na inwestycji w nieruchomości nie można stracić. Upowszechnienie się takiego poglądu sprzyja z kolei narastaniu bańki inwestycyjnej na rynku nieruchomości. Aby tak się stało potrzebny byłby jednak szybszy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych – ocenił Pogorzelski.

Polacy optymistycznie oceniają rozwój sytuacji mieszkaniowej w kraju. Polska jest jedynym państwem biorącym udział w badaniu, w którym odsetek osób podzielających opinię, że sytuacja mieszkaniowa w ich kraju zmierza w dobrym kierunku (39 proc.), był wyższy od przeciwników tego poglądu (35 proc.). W porównaniu z ubiegłym rokiem optymizm mieszkaniowy Polaków maleje (o 5 pp.), jednak, jak wynika z badań ING, jest to trend ogólnoeuropejski.

Polacy, którzy nie mają własnego "M" także optymistycznie patrzą w przyszłość. Połowa spodziewa się kupić mieszkanie w przyszłości, a 24 proc. sądzi, że nie będzie mogło sobie na to pozwolić, co jest jednym z najniższych odsetków w Europie.

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2018 r. w 15 krajach i wzięło w nim udział 14.725 respondentów, w tym 1000 z Polski.