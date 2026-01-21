Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający, ile energii zużywa budynek. Pokazuje zapotrzebowanie na prąd i ciepło potrzebne do ogrzewania, wentylacji, przygotowania wody czy chłodzenia. Dzięki niemu kupujący lub najemca wie, czy koszty utrzymania nieruchomości będą niskie, czy wręcz przeciwnie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Kiedy musisz posiadać dokument?

Obowiązek ten wynika z prawa europejskiego i ma promować energooszczędne budownictwo. Świadectwo musisz przekazać drugiej stronie w trzech głównych sytuacjach:

Sprzedaż nieruchomości – na rynku wtórnym i pierwotnym.

– na rynku wtórnym i pierwotnym. Wynajem lokalu – certyfikat musisz pokazać najemcy przy podpisywaniu umowy.

certyfikat musisz pokazać najemcy przy podpisywaniu umowy. Zakończenie budowy – inwestorzy muszą załączyć dokument do zawiadomienia o zakończeniu prac (wyjątkiem są domy do 70 m² budowane na własny użytek).

Jeśli używasz domu wyłącznie dla siebie i nie planujesz go sprzedawać ani wynajmować, nie musisz wyrabiać świadectwa.

Kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Za brak świadectwa grozi grzywna do 5 tys. zł. To kwota znacznie wyższa niż koszt sporządzenia dokumentu przez uprawnionego specjalistę. Notariusz odnotuje fakt przekazania certyfikatu w akcie notarialnym. Jeśli właściciel go nie dostarczy, notariusz ma obowiązek pouczyć strony o grożącej karze. Co istotne, nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania tego dokumentu. Jeśli go nie dostaną, mogą sporządzić świadectwo na koszt właściciela.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Jak długo ważny jest certyfikat?

Standardowo świadectwo zachowuje ważność przez 10 lat. Istnieją jednak sytuacje, które skracają ten okres. Dokument traci ważność wcześniej, jeśli przeprowadzisz remont zmieniający parametry energetyczne budynku, np. wymienisz okna, docieplisz ściany lub dach, wymienisz piec lub inne źródło ciepła. W takich przypadkach musisz zamówić nowe pomiary i aktualny dokument.

Dane w ogłoszeniach

Od kwietnia 2023 roku obowiązują też nowe zasady reklamowania nieruchomości. Jeśli budynek posiada już świadectwo, w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie musisz podać wskaźniki zapotrzebowania na energię (użytkową, końcową, pierwotną), udział odnawialnych źródeł energii (OZE), wielkość emisji CO2.