Jak zauważono w raporcie, tendencja spadkowa widoczna w grudniu ub.r. była typowa dla okresu świąteczno-noworocznego. W ostatnim miesiącu 2025 r. na rynek trafiło 10,4 tys. nowych ofert, podczas gdy w listopadzie było to 14,7 tys. To o blisko 30 proc. mniej - zaznaczyli autorzy. Dodali, że na koniec grudnia dostępnych było 21,9 tys. ogłoszeń.

Spadek we wszystkich miastach. Największy w Zielonej Górze

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że we wszystkich 18 przeanalizowanych miastach odnotowano spadek liczby ogłoszeń względem listopada 2025 r., a największa zmiana nastąpiła w Zielonej Górze, gdzie spadek sięgnął 23 proc., oraz w Bydgoszczy i Łodzi - w obu wyniósł 17 proc. Mniejsze, bo 15-procentowe zmniejszenie się podaży odnotowano w Warszawie.

Niemal 3 tys. ogłoszeń mniej

„Na koniec grudnia baza dostępnych ogłoszeń skurczyła się o niemal 3 tys. względem początku miesiąca. Choć procentowo mocniej reagowały mniejsze rynki, o wyniku w skali kraju przesądziły przede wszystkim największe ośrodki (Warszawa, Gdańsk i Wrocław). Zazwyczaj po takim końcoworocznym spadku już w styczniu zauważalne jest pierwsze odbicie – tak powinno być i w tym roku” - ocenił Paweł Jarząbek z Otodom, cytowany w raporcie.

Mniejsze zainteresowanie

Jednocześnie w grudniu nastąpił spadek zainteresowania najmem mieszkań. Autorzy raportu - biorąc za wyznacznik liczbę zapytań na platformie Otodom - wyliczyli, że aktywność osób szukających mieszkań na wynajem zmniejszyła się o 23 proc. względem listopada. Jak ocenili, tendencja spadkowa również w przypadku popytu była typowa dla końcówki roku - spadek mierzony względem grudnia 2024 r. wyniósł bowiem 2 proc.

Najbardziej poszukiwane lokale

Spadki popytu nie wpłynęły jednak na preferencje najemców - od początku 2025 r. najczęściej poszukiwane były mieszkania dwupokojowe – takie lokale odpowiadały za ok. połowę wszystkich wyszukiwań na platformie. Najczęściej poszukiwany metraż mieszkania to z kolei ok. 40 mkw.

Stabilne ceny najmu

Jak wynika z raportu, w grudniu ub.r. średnia ofertowa cena najmu mieszkania wyniosła ok. 3,7 tys. zł, czyli 71 zł/mkw. Było to o niespełna 1 proc. mniej niż w listopadzie. W całym 2025 r. średni czynsz spadał średnio o 0,02 proc. w ujęciu miesięcznym. Jeszcze w 2024 r. notowany był wzrost (o 0,13 proc. miesiąc do miesiąca).

„W 2025 roku na rynku najmu obserwowaliśmy wyraźną stabilizację stawek, co było skorelowane z sytuacją w segmencie sprzedaży. Obniżki stóp procentowych realnie zwiększyły zdolność kredytową wielu gospodarstw domowych, stymulując aktywność na rynku deweloperskim i wtórnym. Ten odpływ części najemców w stronę własności, potwierdzony rekordowymi wynikami sprzedaży nowych mieszkań pod koniec roku, skutecznie ograniczył presję na wzrost czynszów” - ocenił Jarząbek.

Dodał, że taki trend może utrzymać się również w 2026 r., zwłaszcza że - jego zdaniem - polski rynek „nadal charakteryzuje się silną preferencją modelu własnościowego”.

Pod koniec 2025 r. najdroższym miastem pod względem cen najmu była Warszawa, gdzie średnia wysokość czynszu wyniosła 5 tys. zł. W Trójmieście oraz Krakowie średnia stawka wynosiła 3,2 tys. zł, a we Wrocławiu - 3,1 tys. zł. Najtaniej mieszkanie można wynająć w Kielcach, Białymstoku i Zielonej Górze.