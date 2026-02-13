Rząd wprowadza nowe wymogi etapami. Twoja sytuacja zależy od tego, kiedy powstał budynek i jak go wykorzystujesz. Jeśli chodzi o nowe budynki, wybudowane po 23 grudnia 2024 r., to musisz mieć czujki już teraz. Każde piętro wymaga detektora dymu, a kotłownia – czujnika czadu.

Jeśli chodzi o hotele i wynajem krótkoterminowy typu Airbnb czy Booking, to masz czas do 30 czerwca 2026 roku. To priorytetowa grupa, ponieważ goście nie znają rozkładu budynku i trudniej im się ewakuować w razie zagrożenia. Jeśli mieszkasz u siebie na stałe, masz czas na montaż do 1 stycznia 2030 roku.

Gdzie zamontować czujkę?

Samo kupienie urządzenia to połowa sukcesu. Kluczowe jest jego odpowiednie umiejscowienie. Pamiętaj, że czujki są autonomiczne – działają na baterie, więc nie musisz kłopotliwie kuć ścian pod kable. Czujkę dymu zamontuj na suficie. Wybierz korytarz lub przedpokój łączący sypialnie z salonem. Upewnij się, że dźwięk alarmu obudzi Cię w nocy. Czujkę czadu (tlenku węgla) umieść w każdym pokoju z piecem, kominkiem lub piecykiem gazowym. Zamontuj ją na wysokości wzroku (czad miesza się z powietrzem). Zachowaj dystans od 1 do 3 metrów od źródła ciepła.

Statystyki są brutalne: co roku czad i ogień zabijają w Polsce setki ludzi. Czujnik wykrywa zagrożenie znacznie wcześniej niż ludzki nos czy oczy. Dzięki niemu zyskujesz bezcenny czas na ucieczkę.

Kontrole w hotelach i mieszkaniach

Po czerwcu 2026 roku właściciele lokali usługowych muszą spodziewać się kontroli. Brak urządzeń to nie tylko ryzyko mandatu, ale też ogromne problemy z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia po ewentualnym wypadku.

Bezpłatne czujki na Dolnym Śląsku

Strażacy na Dolnym Śląsku właśnie rozpoczynają wielką akcję montażu blisko 12 tysięcy bezpłatnych urządzeń. Program finansuje MSWiA w ramach tarczy ochrony ludności. Kto otrzyma pomoc? Strażacy nie rozdają czujek przypadkowym osobom. Urządzenia trafią do seniorów i osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Listę mieszkań przygotowują ośrodki pomocy społecznej. Jeśli jesteś na niej, nie musisz wypełniać żadnych wniosków. Strażacy przyjadą, zamontują czujnik, sprawdzą jego działanie i przeszkolą Cię z zasad bezpieczeństwa.