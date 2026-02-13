Rząd wprowadza nowe wymogi etapami. Twoja sytuacja zależy od tego, kiedy powstał budynek i jak go wykorzystujesz. Jeśli chodzi o nowe budynki, wybudowane po 23 grudnia 2024 r., to musisz mieć czujki już teraz. Każde piętro wymaga detektora dymu, a kotłownia – czujnika czadu.

Jeśli chodzi o hotele i wynajem krótkoterminowy typu Airbnb czy Booking, to masz czas do 30 czerwca 2026 roku. To priorytetowa grupa, ponieważ goście nie znają rozkładu budynku i trudniej im się ewakuować w razie zagrożenia. Jeśli mieszkasz u siebie na stałe, masz czas na montaż do 1 stycznia 2030 roku.

Gdzie zamontować czujkę?

Samo kupienie urządzenia to połowa sukcesu. Kluczowe jest jego odpowiednie umiejscowienie. Pamiętaj, że czujki są autonomiczne – działają na baterie, więc nie musisz kłopotliwie kuć ścian pod kable. Czujkę dymu zamontuj na suficie. Wybierz korytarz lub przedpokój łączący sypialnie z salonem. Upewnij się, że dźwięk alarmu obudzi Cię w nocy. Czujkę czadu (tlenku węgla) umieść w każdym pokoju z piecem, kominkiem lub piecykiem gazowym. Zamontuj ją na wysokości wzroku (czad miesza się z powietrzem). Zachowaj dystans od 1 do 3 metrów od źródła ciepła.

Statystyki są brutalne: co roku czad i ogień zabijają w Polsce setki ludzi. Czujnik wykrywa zagrożenie znacznie wcześniej niż ludzki nos czy oczy. Dzięki niemu zyskujesz bezcenny czas na ucieczkę.

Kontrole w hotelach i mieszkaniach

Po czerwcu 2026 roku właściciele lokali usługowych muszą spodziewać się kontroli. Brak urządzeń to nie tylko ryzyko mandatu, ale też ogromne problemy z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia po ewentualnym wypadku.

Policja ostrzega przed nowym sposobem oszustwa. Uwaga na fałszywe 'kontrole'
Bezpłatne czujki na Dolnym Śląsku

Strażacy na Dolnym Śląsku właśnie rozpoczynają wielką akcję montażu blisko 12 tysięcy bezpłatnych urządzeń. Program finansuje MSWiA w ramach tarczy ochrony ludności. Kto otrzyma pomoc? Strażacy nie rozdają czujek przypadkowym osobom. Urządzenia trafią do seniorów i osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Listę mieszkań przygotowują ośrodki pomocy społecznej. Jeśli jesteś na niej, nie musisz wypełniać żadnych wniosków. Strażacy przyjadą, zamontują czujnik, sprawdzą jego działanie i przeszkolą Cię z zasad bezpieczeństwa.