Zasiedzenie to sposób na uzyskanie prawa własności nieruchomości przez osobę, która faktycznie nią włada, nie ma do niej formalnego tytułu własności, czyni to przez odpowiednio długi czas. Dotyczy to:

działek,

domów,

budynków,

a także służebności (np. prawa przejazdu przez cudzy grunt).

Ile trzeba czekać, by zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzenie zależy od tego, w jakiej wierze działa użytkownik:

Reklama

20 lat – jeśli użytkownik był w dobrej wierze (np. myślał, że legalnie kupił nieruchomość).

– jeśli użytkownik był w dobrej wierze (np. myślał, że legalnie kupił nieruchomość). 30 lat – jeśli użytkownik wiedział, że nie jest właścicielem (zła wiara), ale nadal zarządzał jak właściciel.

Nie wystarczy mieszkać na nieruchomości. Trzeba zachowywać się jak właściciel, czyli:

płacić podatki od nieruchomości,

od nieruchomości, dbać o budynki i teren (np. remontować, sprzątać ),

), korzystać zgodnie z przeznaczeniem (np. uprawiać ziemię ),

), nie uznawać innego właściciela.

Jak udowodnić zasiedzenie przed sądem?

Zasiedzenie nie działa automatycznie. Trzeba złożyć wniosek do sądu rejonowego i przedstawić dowody:

potwierdzenia opłat (np. podatków),

zeznania świadków (np. sąsiadów),

zdjęcia dokumentujące użytkowanie i prace,

inne dowody ciągłego posiadania.

Sąd tylko potwierdza, że zasiedzenie już nastąpiło – nie "nadaje" własności.

Kiedy możesz stracić swoją nieruchomość?

Jeśli jesteś właścicielem, ale przez wiele lat pozwalasz komuś bezumownie korzystać z gruntu lub nie reagujesz na działania sąsiada na Twoim terenie, to możesz stracić nieruchomość przez zasiedzenie. Aby temu zapobiec wyślij wezwanie do opuszczenia terenu, żądaj opłat, skieruj sprawę do sądu.

Zasiedzenie – ile to kosztuje?

Opłata sądowa za wniosek o zasiedzenie nieruchomości wynosi 2000 zł, a opłata za zasiedzenie służebności gruntowej (np. przejazdu przez działkę) to 200 zł.