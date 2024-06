Jeżeli masz działkę jest bardzo prawdopodobne, że powyższe problemy mogą cię dotyczyć. Jak zatem postępować, aby zachować dobre relacje z sąsiadem i nie narazić się na karę grzywny za bezprawne postępowanie?

Gałęzie z drzew sąsiada przedostały się na twoją działkę? Sprawdź, co zrobić!

Granica między twoją posesją a działką sąsiada jest na tyle wąska, że jego drzewa, krzewy czy rośliny swobodnie rozrastają się i przedostają na drugą stronę? Taka sytuacja bywa irytująca. Gałęzie mogą zahaczać np. o budynek, niszczyć ogrodzenie i zabierać naturalne światło innym roślinom, a liście czy zepsute owoce potrafią zaśmiecać trawnik. Jak sobie poradzić z takim problemem?

Przede wszystkim na początku spróbuj znaleźć sąsiedzką nić porozumienia. Zwróć uwagę właścicielowi działki i poproś, aby skrócił gałęzie, przyciął krzewy i zadbał o to, by rośliny nie przedostawały się na twoją posesję. Co zrobić, gdy takie polubowne rozmowy nie dają skutku, a sąsiad nie zabiera się do uprzątnięcia newralgicznego terenu?

Jak rozwiązać sąsiedzki problem w zgodzie z literą prawa?

Aby działać zgodnie z prawem, musisz znać swoje obowiązki i przywileje. Jako właściciel działki możesz samodzielnie usunąć z posesji gałęzie i korzenie drzew, a także pędy, które w niekontrolowany sposób rozrosły się i dostały na twoją stronę.

Jeżeli ustna prośba nie zadziałała, możesz się zabezpieczyć prawnie i wystosować pismo, w którym poprosisz o usunięcie przeszkadzających elementów do konkretnej daty. Jakikolwiek dokument może być przydatny w przypadku podjęcia działań prawnych w przyszłości. Jeśli i to nie pomoże, a sąsiad nic nie zrobi w tej sprawie do zaproponowanego przez ciebie terminu, możesz bez konsekwencji pozbyć się przeszkadzających gałęzi.

Według prawa, właściciel gruntu może nawet wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Jeżeli zauważysz, że rośliny zniszczyły np. ogrodzenie, możesz zażądać od sąsiada naprawienia wynikłej szkody. Najlepiej wszystko uwiecznić na zdjęciach, aby w razie potrzeby podeprzeć się w sądzie konkretnymi dowodami.

Na co uważać, podcinając gałęzie sąsiada?

Gałęzie, pędy czy korzenie przycinaj w taki sposób, aby nie uszkodzić drzewa albo krzewu, co może doprowadzić do obumarcia rośliny, a w konsekwencji – do kolejnych awantur z sąsiadem. Pamiętaj, że obcięte odpady należą do ciebie i musisz zadbać o ich prawidłową utylizację.

Owoce z drzewa sąsiada na działce – do kogo należą?

Zdarzyło ci się, że z gałęzi drzewa sąsiada na twoją działkę spadły jabłka, śliwki, gruszki albo inne plony? Czy musisz dobre owoce albo np. orzechy zbierać i oddawać właścicielowi działki? Okazuje się, że nie! To, co spadnie na twój grunt, jest według prawa twoją własnością. Jak widać, sytuacja z przedostającymi się gałęziami na działkę może mieć także swoje małe plusy.