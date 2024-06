O co chodzi w programie "Mój Prąd". Kiedy kolejna edycja?

"Mój Prąd" to finansowany ze środków publicznych program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, realizowany od 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Do tej pory wypłacono z niego 2,6 mld zł. Trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach piątej edycji. Pod koniec maja na stronie programu pojawił się komunikat, że "z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 160 dni roboczych".

Wcześniej kierownictwo NFOŚiGW informowało, że kolejna, szósta edycja programu ruszy dopiero po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych w ramach piątej (szacuje się, że może być to na przełomie III i IV kwartału br.). Kilka dni temu Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes NFOŚiGW w rozmowie z PAP powiedziała, że program będzie kontynuowany "po wakacjach".

"Mój Prąd 6.0" a magazyny energii w instalacjach PV

Szefowa NFOŚiGW (który odpowiada za realizację "Mojego Prądu") potwierdziła również informacje, które już wcześniej pojawiały się w mediach – chodzi o obowiązek wyposażania mikroinstalacji PV w magazyn energii. Z przekazów płynących od jakiegoś czasu z NFOŚiGW wynika, że tylko takie instalacje będą mogły ubiegać się dofinansowanie w ramach "Mojego Prądu 6.0". – Zmierzamy w nowym programie do tego, aby magazynowanie energii było obligatoryjne od ustalonej daty przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii – powiedziała w rozmowie z PAP Zawadzka-Stępniak.

W kwietniu br. w rozmowie z portalem GLOBEnergia mówił o tym Robert Gajda, wiceprezes NFOŚiGW. "Będziemy szli w kierunku magazynów energii, oprócz źródeł fotowoltaicznych i wiatraków. Sami widzimy, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Mamy niewydolne sieci energetyczne, które nie przyjmują odpowiedniej ilości energii (...)" – stwierdził. Jeszcze wcześniej Magdalena Skłodowska, rzeczniczka prasowa NFOŚiGW informowała, że nie jest wykluczone, że dofinansowanie do zakupu magazynu energii będą mogły uzyskać również osoby które już wcześniej otrzymały dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Przypomnijmy, w ramach 5. edycji programu "Mój Prąd" oprócz dofinansowania do zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznej można dostać dofinansowanie do urządzeń dodatkowych takich jak różne rodzaje pomp ciepła, magazyny ciepła, kolektory słoneczne cwu, systemy zarządzania energią HEMS/EMS.