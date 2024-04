Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Wynika to bezpośrednio z art. 62 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami takie kontrole muszą odbywać się minimum raz do roku. Jeśli jednak chodzi o czyszczenie kominów, powinno być ono przeprowadzane częściej. Gdy nieruchomość jest ogrzewana paliwem stałym, np. węglem lub drewnem, wymagane jest czyszczenie cztery razy w roku. Z kolei właściciele nieruchomości ogrzewanych paliwem ciekłym, np. piecem gazowym lub olejowym, powinni zlecać czyszczenie dwa razy w roku.

Przeglądy kominiarskie. Dlaczego są tak ważne?

Kominiarze przeprowadzają kontrole zazwyczaj przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz tuż po jego zakończeniu. Sam przegląd jest dość złożony. Specjalista bada stan techniczny przewodów, które służą do odprowadzania dymu oraz do wentylacji. Oprócz tego weryfikuje drożność i szczelność komina. Poza tym musi przeczyścić oraz udrożnić przewody. Jeśli okaże się, że w kominie występują nieprawidłowości, kominiarz poinformuje właściciela o krokach, jakie należy podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości. Ostatnim etapem jest przygotowanie protokołu kominiarskiego. Musi on zostać podpisany zarówno przez kominiarza, jak i właściciela lub zarządcę obiektu.

Dokument jest niezwykle ważny, dlatego należy trzymać go w bezpiecznym miejscu. W przypadku pożaru, brak protokołu kominiarskiego może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Poza tym regularne kontrole i czyszczenie komina to najlepsze sposoby na zachowanie bezpieczeństwa. Jeśli komin jest niedrożny, wzrasta ryzyko zaczadzenia, może bowiem dojść do tzw. cofek. W takim przypadku dym nie wydostaje się na zewnątrz, tylko cofa do wnętrza domu. Na szali jest zatem zdrowie, a nawet życie domowników.

Ile kosztuje przegląd i czyszczenie komina?

Usługa przeglądu i czyszczenia jest płatna. Zazwyczaj wynosi między 100 a 150 zł. Koszt jest uzależniony m.in. od liczby kondygnacji budynku, liczby i średnicy przewodów kominowych oraz od rodzaju budynku. Nieco więcej za przegląd płacą zwykle osoby mieszkające w dużych miastach - nawet 200 zł i więcej. Wydatek może wzrosnąć również wtedy, gdy dostęp do przewodów jest utrudniony. W takim przypadku kominiarz musi bowiem posłużyć się specjalistycznym sprzętem. Ponadto koszty mogą być wyższe, gdy konieczne jest wykonanie badania szczelności komina, udrożnienie przewodów lub wydanie opinii kominiarskiej.

Co grozi za brak przeglądu?

Osoby, które ignorują przepisy Prawa budowlanego, sporo ryzykują. Brak ważnego przeglądu kominiarskiego wiąże się z ryzykiem mandatu w wysokości 500 zł. Wystawia go powiatowy inspektorat budowlany. W rzeczywistości jednak kontrole dokumentów są bardzo rzadkie. Prawdziwe ryzyko nie jest związane z koniecznością zapłacenia kary, ale ze zdrowiem i życiem mieszkańców oraz z bezpieczeństwem nieruchomości. Zaniedbanie przeglądu i czyszczenia może mieć bardzo poważne skutki. Warto też pamiętać, że jeśli przewody kominowe są niedrożne, może zostać odcięty dopływ gazu do budynku.

Czy można samodzielnie czyścić komin?

Osoby, które szukają oszczędności, często podejmują próby samodzielnego wyczyszczenia komina. Na taki krok decydują się zwykle właściciele domów jednorodzinnych, choć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, konserwacją powinni zajmować się jedynie specjaliści z uprawnieniami.

Samodzielnie czyszczenie komina jest niebezpieczne i wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu. Usunięcie sadzy i smoły poprzez ich wypalenie od góry jest nie tylko trudną metodą, ale przede wszystkim bardzo ryzykowną, bowiem wiąże się z zagrożeniem wybuchu.

Jeśli chodzi o przeglądy, może wykonać je wyłącznie kominiarz, a dokładnie specjalista posiadający tytuł mistrza kominiarskiego. Tylko taka osoba może zagwarantować, że kontrola została wykonana w profesjonalny sposób, a użytkowanie nieruchomości jest bezpieczne.