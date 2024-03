Racjonalizacja zużycia prądu jest jednym ze skutecznych sposobów na odciążenie domowego budżetu. To jednocześnie ukłon w stronę ochrony środowiska. Zważywszy na to, że w naszych domach i mieszkaniach znajduje się coraz więcej urządzeń wymagających zasilania, warto zastanowić się nad tym, jak lepiej zarządzać zużyciem energii, bez wyrzeczeń, które na dłuższą metę są uciążliwe. Poniżej lista sprytnych sposobów na oszczędzanie, do wykorzystania od zaraz.

Pamiętaj o wyłączaniu światła

To chyba najprostsza zasada, o której niestety często zapominamy. Nie ma jednak nic prostszego, niż wyłączanie światła w pokoju, w którym aktualnie nie przebywamy. Warto to robić nawet wtedy, gdy wychodzimy tylko na kilka minut. Przez pewien czas panowało przekonanie, że światło opłaca się wyłączyć tylko w przypadku, gdy opuszczamy pokój na dłużej niż 5 minut. Miało być to związane z większym poborem prądu w momencie włączania żarówek. Okazuje się jednak, że zużycie faktycznie jest większe, ale trwa to tylko kilka sekund. Należy zatem trzymać się zasady, że zawsze warto wyłączyć światło.

Wymień żarówki na energooszczędne

Jeśli masz w domu tradycyjne żarówki, najwyższa pora wymienić je na energooszczędne LED-y. Takie wersje nie tylko zużywają mniej energii, ale jednocześnie mają dłuższą żywotność. Zwykłe żarówki wytrzymują około 1000 godzin, zaś LED-y nawet 25 000 godzin. Poza tym te drugie emitują dużo mniej ciepła, co jest korzystne nie tylko dla naszego portfela, ale również dla środowiska. Ostatecznie, możemy liczyć na 4-krotnie mniejsze zużycie prądu, w porównaniu do zwykłych żarówek.

Wykorzystuj naturalne światło

W ciągu dnia warto wykorzystać jak najwięcej naturalnego światła. W wielu przypadkach pozwoli to ograniczyć konieczność włączania sztucznego oświetlenia. Niejednokrotnie okazuje się, że wystarczy wymienić firanki lub zasłony na takie, które przepuszczają więcej promieni słonecznych. Osoby pracujące z domu mogą też przenieść biurko bliżej okna, co z pewnością poprawi oświetlenie miejsca pracy.

Odłączaj od zasilania urządzenia, z których nie korzystasz

Urządzenia elektryczne, nawet kiedy nie są używane, ale pozostają podłączone do prądu, wciąż pobierają energię, pozostając w trybie czuwania. Choć koszty mogą wydawać się niewielkie dla pojedynczego urządzenia, łączne zużycie prądu przez wszystkie domowe sprzęty wpływa na wysokość rachunków. Warto pamiętać zwłaszcza o odłączaniu ładowarek. Jednym z rozwiązań ułatwiających kontrolę nad zużyciem prądu przez urządzenia w trybie czuwania jest stosowanie listw zasilających z wyłącznikiem. Dzięki nim można odłączyć jednym ruchem kilka urządzeń.

Mądrze korzystaj ze sprzętu AGD

Ta zasada dotyczy zwłaszcza pralki, suszarki do ubrań i zmywarki. Optymalizacja sposobu ich użytkowania to nie tylko oszczędność wody, ale również znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Warto pamiętać o uruchamianiu tych sprzętów tylko wtedy, gdy są zapełnione. Taka praktyka pozwala zmniejszyć liczbę cykli prania czy mycia w ciągu tygodnia oraz sprawia, że każdy z tych cykli jest wykorzystywany w najbardziej efektywny sposób. Poza tym zwróć uwagę na program. Nowoczesne urządzenia oferują ekologiczne opcje prania i mycia, które zużywają mniej wody i energii.

Zadbaj o optymalną temperaturę w domu

Unikanie nadmiernego ogrzewania, szczególnie w przypadku korzystania z elektrycznych grzejników, może przynieść znaczące oszczędności. Temperatura powinna być oczywiście dostosowana do rzeczywistych potrzeb domowników. Należy też unikać jednoczesnego grzania i otwierania okien, bowiem prowadzi to do niepotrzebnego zużycia energii. Podczas nieobecności w domu, warto pamiętać o skręceniu kaloryferów lub obniżeniu temperatury.

Chcąc obliczyć dzienne zużycie prądu, należy zidentyfikować wszystkie urządzenia, które pobierają energię, a następnie określić ich średni pobór i czas działania w ciągu doby. W przypadku gospodarstw jednoosobowych, roczne zużycie energii wynosi średnio 1250 kWh. W gospodarstwach dwuosobowych jest to 1500 kWh, a w przypadku większych rodzin nawet 2100 kWh rocznie.