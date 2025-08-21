Nieruchomość można podzielić, jeśli jest to zgodne z przepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy. Dzielone działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Można go uzyskać poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej lub ustanowienie służebności drogowej. Jeśli podział nieruchomości wiąże się z podziałem zabudowań, nowe granice działek muszą przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn ścian, które dzielą budynek.

Zasady dla gruntów rolnych i leśnych

Podział nieruchomości rolnej lub leśnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara jest możliwy tylko wtedy, gdy ma ona powiększyć sąsiednią działkę lub stanowić drogę wewnętrzną. Wnioskodawca składa wniosek o podział do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W urzędzie następuje weryfikacja formalna oraz zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.

Reklama

Reklama

Prace geodezyjne

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wnioskodawca zatrudnia geodetę, który przygotowuje operat podziału nieruchomości. Dokument ten geodeta musi zgłosić do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a następnie złożyć w urzędzie. Na podstawie operatu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję zatwierdzającą podział. Decyzja staje się podstawą do wpisów w księdze wieczystej.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o podział mogą złożyć osoby mające interes prawny. Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, podziału można dokonać tylko na wniosek wszystkich z nich. W przypadku braku zgody, współwłaściciele z co najmniej połową udziałów mogą złożyć wniosek do sądu.

Podział nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego

Właściciele i użytkownicy wieczyści, dla których nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą podzielić ją na mniejsze działki. Procedura, regulowana ustawą, wymaga złożenia wniosku i uzyskania odpowiedniej decyzji. Opis usługi dotyczy nieruchomości, które w planie miejscowym nie są przeznaczone na cele rolne i leśne. Podział nieruchomości musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodność dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania nowo wydzielonych działek.

Dostęp do drogi publicznej

Działki, które mają powstać po podziale, muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Można go uzyskać poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej lub ustanowienie służebności drogowej. Jeśli nieruchomość jest zabudowana, a podział dotyczy również budynku, granice nowych działek muszą przebiegać wzdłuż ścian oddzielenia przeciwpożarowego. W przypadku ich braku, granice muszą przebiegać wzdłuż ścian wyraźnie dzielących budynek na dwie odrębne części. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara jest dopuszczalny, ale tylko wtedy, gdy działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub na drogę wewnętrzną.

Podziału może dokonać sąd w drodze orzeczenia lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu, jeśli jest to konieczne do realizacji celów publicznych lub nieruchomość stanowi własność gminy. Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku o podział nieruchomości, wraz z załącznikami, do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji nieruchomości. Organ opiniuje zgodność wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Opinia wydawana jest w formie postanowienia.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wnioskodawca zatrudnia geodetę, który przygotowuje operat podziału nieruchomości. Dokument ten musi zostać złożony do powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego, a następnie do urzędu. Na podstawie operatu urząd wydaje decyzję zatwierdzającą podział. Ostateczna decyzja stanowi podstawę do wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. Geodeta nie jest stroną w postępowaniu administracyjnym, a wykonuje swoje czynności na zlecenie wnioskodawcy.

Koszty

Usługa urzędowa jest bezpłatna, ale koszty prac geodezyjnych wnioskodawca ponosi samodzielnie. Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.