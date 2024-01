Kontrole numeracji domów już od 1 stycznia 2024 roku

Właściciele domów po 1 stycznia 2024 roku mogą spodziewać się kontroli odpowiedniego oznaczenia numeru budynku. Pierwszym miastem, które je ogłosiło, jest Gdańsk, jednak z racji tego, że odpowiednie umieszczenie numeru budynku jest obowiązkiem wszystkich właścicieli domów w Polsce, kontrole mogą objąć cały kraj.

Konieczne jest umieszczenie numeru budynku na jego frontowej ścianie, zazwyczaj tuż obok wejścia, oraz w przypadku budynku postawionego wewnątrz działki – na ogrodzeniu. Istotne jest również to, by numer był widoczny po zmroku. Jest to obowiązek ustawowy, należy go dopełnić jak najszybciej.

Kontrole wymiany starych pieców w kilku województwach

W kilku województwach właściciele domów mieli czas do 1 stycznia 2024 roku, aby pozbyć się danego typu pieców lub innych sposobów ogrzewania. W związku z tym zapowiedziane też zostały kontrole sprawdzające, czy dotrzymano tego terminu. Głównie dotyczyć one będą wymiany tzw. kopciuchów. Kiedy dokładnie zostaną przeprowadzone takie kontrole, warto sprawdzać na stronach wojewódzkich urzędów marszałkowskich.

O jakich województwach mowa? Do 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy:

województwa lubelskiego musieli wymienić piece bezklasowe oraz kotły klasy 1. i 2. Według normy PN-EN 303-5:2002;

musieli wymienić piece bezklasowe oraz kotły klasy 1. i 2. Według normy PN-EN 303-5:2002; województwa lubuskiego , a dokładnie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego, musieli wymienić piece na paliwa stałe o klasie niższej niż 5.;

, a dokładnie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego, musieli wymienić piece na paliwa stałe o klasie niższej niż 5.; województwa podkarpackiego musieli wymienić kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji;

musieli wymienić kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji; województwa pomorskiego , a dokładnie Sopotu, mają zakaz ogrzewania węglem oraz drewnem;

, a dokładnie Sopotu, mają zakaz ogrzewania węglem oraz drewnem; województwa zachodniopomorskiego musieli wymienić piece bezklasowe niespełniające norm;

musieli wymienić piece bezklasowe niespełniające norm; województwa kujawsko-pomorskiego musieli wymienić kominki i inne ogrzewacze pomieszczeń, które nie spełniają norm uchwały antysmogowej;

musieli wymienić kominki i inne ogrzewacze pomieszczeń, które nie spełniają norm uchwały antysmogowej; województwa wielopolskiego musieli wymienić piece niespełniające żadnych norm;

musieli wymienić piece niespełniające żadnych norm; województwa śląskiego musieli wymienić kotły bezklasowe używane od 5 do 10 lat od daty produkcji.

Kontrole kominów także na początku roku

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić przegląd kominiarski i regularnie usuwać zabrudzenia z przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Jeżeli jest to budynek z przewodami związanymi z paleniskami opalanymi paliwem stałym, należy je czyścić raz na kwartał, w przypadku palenisk na paliwo gazowe i płynne – czyszczenie odbyć się musi dwa razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne czyści się raz w roku.

Kontrole kominów są wykonywane po to, by domownicy byli bezpieczni i nic nie zagrażało ich zdrowiu. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie stanu wszelkich przewodów w budynkach. W przypadku gdyby wybuchł pożar, a właściciel domu nie miał ważnego przeglądu, może liczyć się z brakiem odszkodowania z polisy mieszkaniowej.

Kontrole są wykonywane w różnych momentach roku, często zdarza się jednak, że ma to miejsce właśnie w pierwszych miesiącach.

Kontrole liczników energii

Kontrole przeprowadzają również dystrybutorzy energii. Sprawdzają oni liczniki energii elektrycznej, by upewnić się, że są prawidłowo używane, by spisać ich stan, skontrolować możliwości nadużyć i zgodności z umową.

Kontrole mogą być odgórne, ale mogą je także zlecić właściciele domów. Są one w pełni darmowe. Podobnie jak w przypadku przeglądów kominiarskich są wykonywane w różnych momentach roku, ale często może to być właśnie jego początek.