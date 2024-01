Założenia programu "Mieszkanie na start"

Z początkiem roku banki zakończyły przyjmowanie wniosków o kredyty w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt 2 procent", ponieważ przeznaczone na dopłaty z budżetu państwa środki wyczerpały się. Nowy rząd, zgodnie z wcześniejszą obietnicą właśnie przedstawił szczegóły nowego programu mieszkaniowego, który ma zastąpić poprzedni. Będzie to "Mieszkanie na start".

Choć to na razie tylko propozycja, która trafi teraz do konsultacji, to nowa forma rządowego wsparcia znacząco różni się od "Bezpiecznego kredytu 2 proc.". Zakłada bowiem kryterium dochodowe, a oprocentowanie będzie jeszcze niższe. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman poinformował, że w 2024 roku rząd planuje zapewnić środki wystarczające na udzielenie 50 tys. preferencyjnych kredytów. Chodzi o kwotę 500 mln złotych. Program ma zacząć działać od połowy tego roku. Jest zaplanowany na 2 lata. Dopłaty mają być rozłożone na 10 lat.

Dla kogo "Mieszkanie na start"?

Dopłaty do kredytu mieszkaniowego i jego wysokość mają być uzależnione od liczby osób w rodzinie. Trzeba będzie również zmieścić się w ustalonych limitach dochodowych. Z programu "Mieszkanie na start" będzie można skorzystać tylko na zakup pierwszego mieszkania lub jeśli rodzina jest co najmniej 5-osobowa i potrzebuje większego mieszkania.

Limity dochodowe w "Mieszkaniu na start"

Aby móc skorzystać z programu "Mieszkanie na start" nie będzie można przekroczyć wyznaczonego limitu dochodów. Ma on być weryfikowany przy składaniu wniosku o kredyt i wyliczany na podstawie ostatnich 6 miesięcy. Kryterium dochodowe ma wyglądać następująco:

1-osobowe gospodarstwo domowe - dochód do 10 tys. zł

2-osobowe gospodarstwo domowe - łączny dochód do 18 tys. zł

3-osobowe gospodarstwo domowe - łączny dochód do 23 tys. zł

4-osobowe gospodarstwo domowe - łączny dochód do 28 tys. zł

5-osobowe gospodarstwo domowe - łączny dochód do 33 tys. zł

Po przekroczeniu limitu będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę" - wsparcie zostanie pomniejszone o kwotę powyżej progu.

Wysokość kredytu i dopłat w ramach "Mieszkania na start"

Oprocentowanie kredytu "Mieszkanie na start" ma wynosić:

1- i 2-osobowe gospodarstwo domowe - 1,5 proc.

3-osobowe gospodarstwo domowe - 1 proc.

4-osobowe gospodarstwo domowe - 0,5 proc.

5-osobowe gospodarstwo domowe - 0 proc.

Wysokość kredytu także będzie zależna od liczby osób w rodzinie: