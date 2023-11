Wiele osób przy budowie domu zastanawia się, czy kominek to dobry pomysł. Z jednej strony może on stworzyć niepowtarzalny klimat, z drugiej - w trosce o ochronę środowiska jego używanie nie zawsze jest dziś możliwe. Jakie są plusy i minusy domowych kominków? Czym nie można w nich palić? Warto to wiedzieć zanim podejmiemy decyzję.