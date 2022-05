Sprzedaż nowych mieszkań spadnie zaś o 20–30 proc. To m.in. efekt gwałtownie kurczącej się zdolności kredytowej Polaków. Do tego ceny mieszkań systematycznie rosły – tylko w IV kw. 2021 r. o 17 proc. rok do roku.

Fiasko "Mieszkania plus"

Przy fiasku programu "Mieszkanie plus" wszystko to oznacza, że młodzi Polacy coraz częściej nie będą mieli alternatywy dla najmu. Mimo to eksperci widzą szansę na nowe otwarcie. Nadziei upatrują m.in. w zaangażowaniu samorządów, zagospodarowaniu pustostanów i budownictwie modułowym.

