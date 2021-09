Według analityków serwisu, sytuacja wywołana przez epidemię koronawirusa – czyli m.in. strach przed zakażeniem się, ograniczenia w przemieszczaniu, obostrzenia w działalności obiektów handlowych i usługowych – wpłynęła na częstsze przebywanie Polaków w ich miejscu zamieszkania. To z kolei sprawiło, iż ludzie zaczęli zwracać większą uwagę w mieszkaniach na ogródki, tarasy, większe balkony lub dodatkowe pomieszczenia, które mogłyby służyć do pracy czy odpoczynku.

Zainteresowanie nieruchomościami na parterze rośnie w stolicy nieprzerwanie od blisko 12 miesięcy. Według danych z portalu tabelaofert.pl najwyższy stopień wyprzedania mieszkań na parterze w Warszawie w okresie wrzesień 2020 r. – lipiec 2021 r. odnotowano w lipcu 2021 r. (83,8 proc.), natomiast najniższy we wrześniu 2020 r. (61,5 proc.) - podano.

Mieszkanie na parterze z ogródkiem

Jak wskazała dyrektor zarządzająca redNet24 Katarzyna Tworska, perspektywa przedłużającej się pandemii sprawiła, że jest coraz więcej chętnych na swój własny, nawet najmniejszy skrawek zieleni, odporny na wszystkie covidowe obostrzenia. Ponadto mieszkania z ogrodem umożliwiają nam spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu ze znajomymi i rodziną, a także stworzenie wyjątkowego miejsca do zabawy dla dzieci i zwierząt - zaznaczyła.

W jej ocenie, wzrost popytu na mieszkania zlokalizowane na parterze powinien się utrzymać także w kolejnych miesiącach, szczególnie w obliczu przedłużającej się pandemii koronawirusa, dzięki której coraz więcej osób odkrywa zalety takich lokali.

Według dyrektora zarządzającego serwisu Macieja Dymkowskiego, jeszcze do niedawna mieszkania na parterze cieszyły się mniejszym zainteresowaniem i zwykle były nieco tańsze. Trend ten się jednak odwrócił. Deweloperzy zaczęli to dostrzegać i coraz częściej organizują swoje nowe inwestycje w taki sposób, by każde parterowe mieszkanie miało własny taras lub ogródek - wskazał.

Jak dodał, mieszkanie z rynku pierwotnego, z dużym ogródkiem, które dodatkowo np. nie sąsiaduje z ciągiem pieszym, będzie w niektórych inwestycjach droższe niż mieszkanie na kolejnych piętrach.