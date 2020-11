Urząd Miasta Poznania podał, że chodzi o tereny u zbiegu ulic Bukowskiej, Grunwaldzkiej i Heliodora Święcickiego. Ich współwłaścicielem – łącznie z miastem Poznań – jest Grupa MTP.

Obecnie przed starostą poznańskim toczą się postępowania w sprawie roszczeń restytucyjnych, jakie złożyły dwie parafie: pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa oraz parafia pw. św. Marcina. Grupa MTP, jako prawnie wpisany współwłaściciel spornych nieruchomości, poweźmie wszelkie kroki prawne celem potwierdzenia przysługującego mu prawa własności – poinformował magistrat.

Dodał, że ocena zasadności roszczeń parafii "jest przedmiotem toczących się analiz prawnych oraz będzie przedmiotem oceny stosownych organów administracji i niezawisłych sądów".

Urząd Miasta Poznania wskazał, że MTP – podobnie jak inni przedstawiciele branży targowej w kraju – jest w bardzo trudnej sytuacji.

Spółka poważnie ucierpiała wskutek przesunięcia lub odwołania imprez targowych w związku z pandemią. O przetrwanie walczą również związani z Targami podwykonawcy, którzy praktycznie od marca pozbawieni są źródeł dochodu. Obecna sytuacja w połączeniu z roszczeniami Kościoła i brakiem pomocy ze strony rządu może doprowadzić do utraty setek miejsc pracy – podkreślono w komunikacie.

Obecnie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich powstaje szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. Uruchomienie szpitala planowane jest na koniec listopada.

Jak tłumaczył w ub. tygodniu na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, "przewidujemy 548 miejsc plus jeszcze około 48 miejsc pod respiratory, czyli łóżka OIOM. Wiemy już, że koordynatorem (budowy i działania placówki – PAP) będzie szpital przy ul. Szwajcarskiej. Wiemy też, że propozycja jest taka, by ten tymczasowy szpital był jednostką podległą szpitalowi na Szwajcarskiej, co uważamy za dobre rozwiązanie" – podkreślił Jaśkowiak.

Poznański szpital przy ul. Szwajcarskiej jest główną placówką w regionie przyjmującą pacjentów z COVID-19.

Jaśkowiak ocenił, że tymczasowa placówka na MTP będzie potrzebować od 500 do 600 osób personelu. Nabór personelu ruszył w piątek. Za rekrutację odpowiada wojewoda wielkopolski i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Chętni do pracy w szpitalu mogą zgłaszać się przez stronę szpitaltargi.pl, na której można znaleźć informacje o poszukiwanej kadrze.