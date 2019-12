Marszałek ma kilka nieruchomości. Segment szeregowca o powierzchni 120 mkw. z działką o pow. 199 mkw. z tytułu współwłasności z żoną. Wartość tej nieruchomości określił na 480 tys. zł. Także w ramach współwłasności posiada 70-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł i nieuzbrojoną działkę budowlaną (2 750 mkw.) o wartości 175 tys. zł. Łącznie nieruchomości te warte są 955 tys. zł.

W ramach prowadzonej osobiście Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, Grodzki osiągnął w ubiegłym roku ponad 270 tys. zł przychodu i 183,5 tys. zł dochodu.

Inne dochody osiągnięte w ciągu 10 miesięcy 2019 roku przyniosły mu łącznie ponad 400 tys. zł. Składają się na nie głównie umowa o pracę – 145 tys. zł, umowa zlecenie – 17 tys. 170 zł, prawa autorskie – 2 tys. 780 zł oraz diety senackie – 26 tys. 255 zł. Marszałek wliczył w tym miejscu również dochody małżonki Joanny (z zawodu okulistki), która od stycznia do końca października 2019 roku zarobiła 55 tys. 270 zł.

Do majątku o wartości ponad 10 tys. złotych, Grodzki zaliczył samochód marki Jaguar XF z 2016 roku, który użytkuje w formie wynajmu długoterminowego na okres 4 lat.

Do zobowiązań pieniężnych przekraczających 10 tys. złotych, marszałkowi Senatu pozostało 14 rat (stan na koniec października) z tytułu wynajmu samochodu. Ich łączna wartość przekracza 88 tys. zł brutto.

Jak wynika też z opublikowanego na stronach Senatu oświadczenia majątkowego marszałka Senatu, które jest datowane na 31 października 2019 roku, miał on wtedy ponad 400 tys. złotych w różnych walutach, w tym 82 tys. zł w złotówkach; 11,1 tys. euro (około 47,2 tys. zł); 10,1 tys. dolarów (ok. 38,7 tys. zł) oraz 10,1 tys. franków szwajcarskich (ok. 39,5 tys. zł). Posiadał także papiery wartościowe o wartości 33,6 tys. zł.

Tomasz Grodzki (ur. 1958 r.) ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

W latach 2006-15 był radnym Szczecina. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. wystartował do Senatu jako kandydat PO i w okręgu szczecińskim zdobył mandat senatora. Tegoroczne wybory przyniosły mu reelekcję.

Grodzki z wykształcenia jest chirurgiem – ma specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej i z transplantologii klinicznej; specjalizuje się w przeszczepach płuc. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Obecnie - jak napisał w oświadczeniu majątkowym - jest kierownikiem Kliniki Chorób Klatki Piersiowej i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.