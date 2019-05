Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Mieszkania o metrażu 85-100 mkw. można znaleźć w większości naszych inwestycji, staramy się bowiem zapewnić możliwie szeroką ofertę w każdym z realizowanych projektów. Ilość poszczególnych typów mieszkań zależy od lokalizacji inwestycji. W projektach położonych w centrach miast dominują mniejsze metraże, a w osiedlach skierowanych do klienta docelowego większe. Duże mieszkanie, o powierzchni około 85 mkw. można nabyć w cenie od 500 tys. zł w takich inwestycjach jak Centralna Park w Krakowie czy Między Parkami we Wrocławiu.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

Największe mieszkania w naszej ofercie, o powierzchni nawet 135 mkw., znajdują się w prestiżowym, warszawskim projekcie Nova Królikarnia na Mokotowie. Cena takiego lokum to 1,46 mln zł. W trzecim etapie tej inwestycji oferujemy także domy o powierzchni ponad 200 mkw. w cenach przekraczających 2,3 mln zł. Duże lokale nabywcy mogą znaleźć także w inwestycji City Link na warszawskiej Woli, gdzie obok kompaktowych lokali oferujemy także czteropokojowe mieszkania o powierzchni około 130 mkw. w kwocie 1,68 mln zł. W poznańskim Młodym Grunwaldzie mamy w sprzedaży pięciopokojowe mieszkania o metrażu około 120 mkw. w cenie 710 tys. zł. W warszawskim projekcie Moko dostępny jest natomiast ostatni czteropokojowy apartament o powierzchni 116 mkw., który kosztuje 1,14 mln zł.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Największe metraże mamy w prestiżowych projektach typu premium, jak na przykład Bliska Wola Tower w Warszawie, gdzie największy apartament ma powierzchnię 183 mkw. W szczecińskiej Hanza Tower największy apartament mierzy 221 mkw. Warto wspomnieć o położeniu mieszkań na wysokich piętrach i pięknym widoku na panoramę miasta. W sprzedaży mamy również apartamenty o powierzchni większej niż 150 mkw. z możliwością łączenia w jeszcze większe jednostki. Sami klienci wykazują się też inwencją. W Katowicach nabywca trzech mieszkań w osiedlu Nowe Tysiąclecie połączył je w jeden apartament.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA



Największe mieszkanie w naszej ofercie to apartament w inwestycji River Point na Kępie Mieszczańskiej, który ma blisko 190 mkw. i jest do nabycia w cenie 7000 zł/mkw. Apartamenty o powierzchni 100 mkw. z unikalnym widokiem na nadodrzańskie bulwary klienci znajdą w Browarach Wrocławskich, kompleksie urbanistycznym w sercu Wrocławia, w cenie 11 000 zł za metr. To niepowtarzalne miejsce w śródmieściu pozwala cieszyć się niezwykłym widokiem na rzekę i historyczną zabudowę dawnego Browaru Piastowskiego.

Osoby poszukujące rodzinnego mieszkania cztero- lub pięciopokojowego o wielkości blisko 80 mkw. w cenie od 7000 zł/mkw. znajdą dla siebie miejsce w części osiedla Olimpia Port, zlokalizowanej tuż przy rzece z dużą przestrzenią rekreacyjną na dachu budynku. Na cenę mieszkania składa się nie tylko metraż, ale również lokalizacja oraz zróżnicowane funkcje na terenie osiedla – place zabaw, własny fitness, boiska, czy zaplecze handlowo usługowe.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Struktura mieszkań jest zależna od segmentu cenowego, w jakim mieści się dana inwestycja. Przykładowo największe mieszkania w inwestycjach z segmentu popularnego mają około 80-90 mkw., a w inwestycjach apartamentowych 120-200 mkw.

Największe mieszkania, jakie mamy w tej chwili w ofercie znajdują się w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku. To czteropokojowe lokale w cenie od 6 300/mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Największe mieszkania oferujemy w inwestycjach Warszawski Świt i Apartamenty Okopowa 59A w Warszawie. W przypadku inwestycji Warszawski Świt, która zlokalizowana jest przy ulicy Poborzańskiej na warszawskim Targówku, największa powierzchnia wynosi ponad 99 mkw. Największe mieszkanie w inwestycji Apartamenty Okopowa 59A, usytuowanej na warszawskiej Woli ma natomiast wielkość 113 mkw.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Największym mieszkaniem w inwestycjach, które aktualnie mamy w ofercie jest lokal o powierzchni 85 mkw. w projekcie Omulewska 26 w Warszawie, który można nabyć w cenie 8174 zł/mkw.

Weronika Chylarecka, specjalista ds. marketingu w Blockpol Developer

Największe mieszkania, które mamy w ofercie mają metraż 80 mkw. Klienci mogą je znaleźć we wrocławskiej inwestycji Nowa Inspiracja i projekcie Nowe Żerniki. Można je kupić w cenie 6800 zł/mkw.

Agnieszka Jaworska-Goździewska, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej i PR w Nickel Development

Największe mieszkania, które znajdują się obecnie w naszej ofercie to apartamenty w poznańskiej inwestycji Wille Wodziczki i w Osiedlu Botaniczna. Ostatni wolny apartament w Osiedlu Botaniczna ma powierzchnię 107 mkw., niemal 36-metrowy taras, a cena za metr wynosi 9200 zł. Wolne apartamenty w inwestycji Wille Wodziczki mają powierzchnię od 73 mkw. do 103 mkw., a ich ceny kształtują się w przedziale od 9500 zł/mkw. do 10300 zł/mkw.

Marta Drozd-Piekarska, pełnomocnik zarządu Allcon Osiedla

Największe apartamenty w naszej ofercie znajdują się w inwestycji Tarasy Bałtyku w Gdańsku. W sprzedaży mamy dwa penthousy o powierzchni 152 mkw. i 163 mkw., zlokalizowane na ostatnich piętrach, z widokiem na morze i tarasem o metrażu około 76 mkw. Ich ceny dochodzą do 3 mln zł. W inwestycji Kamienice Malczewskiego 2, położonej w centrum Gdańska, mamy do zaoferowania mieszkanie o powierzchni do 107 mkw. w cenie 1 mln zł.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

W osiedlu Foresta, powstającym w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej, oferujemy mieszkania o powierzchni do 157 mkw. Przykładowo za lokal o metrażu 122 mkw. trzeba zapłacić ponad 996 tys. zł, czyli około 8150 zł/mkw. W Osiedlu Pastelowym, powstającym w gdańskich Łostowicach, proponujemy komfortowe apartamenty o powierzchni do 106 mkw. Największy kosztuje 552 tys. zł brutto, czyli około 5200 zł za mkw. W osiedlu EcoMilan, położonym w malowniczym Milanówku w pobliżu Warszawy, dostępne są natomiast lokale o powierzchni do 93 mkw.